Φρίκη προκαλούν οι καταγγελίες που έρχονται από την Ουκρανία και κάνουν λόγο για βιασμούς παιδιών. Αντιμέτωποι με το βάρβαρο πρόσωπο του πολέμου που μετατρέπει το έγκλημα σε καθημερινή πρακτική φαίνεται πως είναι αντιμέτωποι κάτοικοι των εμπόλεμων περιοχών. Ουκρανοί αξιωματούχοι κάλεσαν τον ΟΗΕ να διενεργήσει έρευνα για βιασμούς ανηλίκων στην Μπούκα, αναφέροντας συγκεκριμένα περιστατικά.

Το τελευταίο 24ωρο ουκρανικά ΜΜΕ και χρήστες στο διαδίκτυο κοινοποίησαν τη φωτογραφία ενός Ρώσου στρατιώτη που φέρεται να βίασε και να σκότωσε μικρό παιδί και «ανέβασε» την αποτρόπαια πράξη σε βίντεο στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται από ανεξάρτητη πηγή.

Το ουκρανικό μέσο nexta tv αναφέρει μάλιστα ότι ο στρατιώτης συνελήφθη στη Ρωσία.

A military man who videotaped sexual acts with an infant was detained in #Russia.

The name of him is Alexey Bychkov. It is reported that he filmed such content for the sake of selling it on the #darknet. He was let down after he sent the videos with the child to his colleagues. pic.twitter.com/rcqmZFzTyv

— NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2022