Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα συζητήσουν την παράδοση περισσότερων όπλων στην Ουκρανία κατά τη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών τους αύριο και μεθαύριο, όπως δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Μιλάμε για προηγμένα οπλικά συστήματα. Μιλάμε, για παράδειγμα, για πυραύλους Javelin και άλλα αντιαρματικά όπλα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι θα γίνουν επίσης συζητήσεις για πυρομαχικά, ιατρικές προμήθειες και ‘υπερσύγχρονα’ οπλικά συστήματα.

This is President #Putin‘s war & he is responsible for the casualties & the effects of the war seen in #Ukraine every day. We need to continue to put pressure on President Putin. The suffering we see in #Ukraine is horrific: @NATO Secretary-General Jens #Stoltenberg #Breaking pic.twitter.com/cWtMgJ8dh8

