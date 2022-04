Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους, Μίλτος Τεντόγλου είναι υποψήφιος κορυφαίος αθλητής της Ευρώπης για τον μήνα Μάρτιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου.

Υποψήφιοι εκτός του Έλληνα Ολυμπιονίκη του μήκους είναι άλλοι τρεις νικητές στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Βελιγραδίου: ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις (επί κοντώ), ο Ιταλός Μάρσελ Τζέικομπς (60μ.) και ο Ισπανός Μαριάνο Γκαρσία (800μ.).

Ο κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής του Μαρτίου θα αναδειχθεί από τις ψήφους του κοινού μέσω των social media της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στίβου. Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι της Παρασκευής 8/4. Οι φίλοι του στίβου μπορούν να ψηφίσουν τον Έλληνα αθλητή σχολιάζοντας στις αναρτήσεις της ΕΑ σε facebook, twitter και instagram το όνομα του αθλητή στα λατινικά κάνοντας χρήση του hashtag (#tentoglou).

World indoor champions only! 🙅‍♂️

Who is your men’s Athlete of the Month for March 2022? 🥇

🗳 Poll to follow. pic.twitter.com/OPlXVJk3aG

— European Athletics (@EuroAthletics) April 5, 2022