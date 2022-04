Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει να γράφει ιστορία στο ΝΒΑ παρά τα 37 του χρόνια παραμένει ένας από τους κορυφαίους παίκτες στο ΝΒΑ και αποδεικνύει πως η ηλικία δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο, καθώς στο παιχνίδι κόντρα στους Πέλικανς σημείωσε ένα ακόμα προσωπικό ρεκόρ.

Μπορεί οι Λος Άντζελες Λέικερς να ηττήθηκαν από τους Πέλικανς με 116-108, ωστόσο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έφτασε τους 37 χιλιάδες πόντους, ένα νούμερο που είχε πιάσει μονάχα ο Γουίτλ Τσάμπερλεϊν, ενώ παράλληλα ανέβηκε στη δεύτερη θέση με τα περισσότερα εύστοχα σουτ εντός παιδιάς στην ιστορία του ΝΒΑ.

Έτσι ο «βασιλιάς» ανέβηκε πλέον στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας και πλέον κυνηγάει τον θρυλικό Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ που βρίσκεται στη πρώτη θέση. Βέβαια ο ΛεΜπρόν στο παιχνίδι κόντρα στους Πέλικανς είχε μια ατυχία, καθώς τραυματίστηκε στον αστράγαλο, ωστόσο αυτός ο τραυματισμός δεν στάσθηκε ικανός για να τον σταματήσει και συνέχισε το παιχνίδι, το οποίο τελείωσε με 39 πόντους.

He’s also up to 39 points tonight!

LeBron has now made the 2nd-most field goals in NBA History.

With this deep three, LeBron becomes the second player ever with 37,000 points! pic.twitter.com/I5fJv5hmj6

— NBA (@NBA) March 27, 2022