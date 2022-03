Οι δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν για τον Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και μέσα στην ίδια την Αμερική. Είναι ενδεικτικό ότι ο Λευκός Οίκος έτρεξε να «μαζέψει» την τοποθέτηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία, ενώ άμεσα υπήρχε σχόλιο και από τη Ρωσία, από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Έντονη κριτική για τις δηλώσεις Μπάιντεν έκανε και ο βετεράνος Αμερικανός διπλωμάτης Ρίτσαρντ Χάας. Τα σχόλια Μπάιντεν «έκαναν μια δύσκολη κατάσταση πιο δύσκολη και μια επικίνδυνη κατάσταση πιο επικίνδυνη», έγραψε στο Twitter ο Χάας, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων των ΗΠΑ.

«Αυτό είναι προφανές», πρόσθεσε. «Λιγότερο προφανές είναι το πώς θα αναιρέσει τη ζημιά, αλλά προτείνω οι επικεφαλής βοηθοί του να επικοινωνήσουν με τους ομολόγους τους και να καταστήσουν σαφές ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να διαπραγματευτούν με αυτή τη ρωσική κυβέρνηση».

The comments by @potus made a difficult situation more difficult and a dangerous situation more dangerous. That is obvious. Less obvious is how to undo the damage, but I suggest his chief aides reach their counterparts & make clear US prepared to deal with this Russian govt. https://t.co/AMGx6KzToP

— Richard N. Haass (@RichardHaass) March 27, 2022