Ένα από τα καλύτερα διεθνή φεστιβάλ κλασικής μουσικής στην Ουκρανία, το «Kharkiv Music Fest» είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει το Σάββατο 26 Μαρτίου στο Χάρκοβο.

Ωστόσο, όπως σημειώνει σε σχετική ανάρτηση η ερευνήτρια Μαρία Αντβέεβα:

«Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα γινόταν μια συναυλία στο μετρό. Αλλά εδώ βρισκόμαστε στην 31η μέρα του πολέμου…».

Η ίδια μάλιστα συνοδεύει το μήνυμά της με ένα βίντεο – απόσπασμα της συναυλίας.

Kharkiv Music Fest – one of the best international classical music festivals in Ukraine was scheduled to start on March 26. No one could have imagined that instead there would be a concert in the subway. But here we are on the day 31 of the war. pic.twitter.com/1uyzHhGeId

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 26, 2022