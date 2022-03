Κοινές επιχειρήσεις Ελλάδας – Τουρκίας – Γαλλίας για εκκένωση αμάχων που θέλουν να εγκαταλείψουν τη Μαριούπολη προανήγγειλε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής, ο γάλλος πρόεδρος δήλωσε πως το σχέδιό του για την οργάνωση της εκκένωσης της Μαριούπολης συζητήθηκε με τον δήμαρχο της πόλης και έγινε σε συνεργασία με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η δική μας ομάδα συντονίζει» δήλωσε ο Μακρόν, προσθέτοντας ότι αναζητά «περισσότερα μέρη για να συμμετάσχουν σε αυτή την επιχείρηση» η οποία θα πραγματοποιηθεί «τις επόμενες ημέρες». Μέχρι στιγμής, όπως είπε, σε αυτή θα συμμετάσχουν η Ελλάδα και η Τουρκία.

#BREAKING France working with Turkey, Greece on ‘humanitarian operation’ for Mariupol evacuations: Macron pic.twitter.com/r6d0ZRxhjK

Παράλληλα, ο Μακρόν δήλωσε πως «ελπίζει» σε συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν τις «επόμενες ώρες», όπου θα συζητήσουν περαιτέρω σχέδια για την οργάνωση της απομάκρυνσης αμάχων.

Σημειώνεται πως η πόλη έχει δεχθεί το σφοδρό σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Νωρίτερα σήμερα, ο κυβερνήτης της περιοχής του Ντόνετσκ, Πάβλο Κυριλένκο, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν την πόλη και περίπου 65.000 άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν εγκαταλείψει την πόλη.

Μιλώντας, εξίσου, μετά τη Σύνοδο Κορυφής ο έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επεσήμανε -χωρίς να δίνει λεπτομέρειες- πως «προσφέρθηκα σε συνεννόηση και με άλλες χώρες -με πρώτη την Γαλλία- να εξετάσουμε αν μπορούμε να οργανώσουμε μία ανθρωπιστική αποστολή για την Μαριούπολη η οποία δοκιμάζεται από μία πρωτοφανή ρωσική επίθεση, η οποία δυστυχώς δεν κάνει καμία διάκριση μεταξύ των ουκρανικών στρατευμάτων και των αμάχων».

The Russian military has reportedly destroyed a brand new children’s rehabilitation center in Mariupol. https://t.co/cdvYqomQMk pic.twitter.com/m8QqzHjTz3

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 25, 2022