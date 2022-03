Τον περασμένο Δεκέμβριο, ένας μοναδικός χώρος τεχνολογίας ξεκίνησε την λειτουργία του στο τρίτο επίπεδο του The Mall Athens. Πρόκειται για το Lenovo Official Store, έναν καλαίσθητο τεχνολογικό προορισμό που δημιούργησε η Lenovo σε συνεργασία με την Oktabit, στον οποίο έχουν συγκεντρωθεί όλα τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας.

Τώρα, ήρθε η στιγμή το Lenovo Official Store να σε καλωσορίσει και επισήμως – προσφέροντάς, μάλιστα, και πλούσια δώρα για να γιορτάσετε μαζί το ξεκίνημά του. Από την Πέμπτη 17 Μαρτίου, έως και το Σάββατο 19 Μαρτίου, στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του The Mall Athens θα βρεις τις ομάδες Lenovo και θα τους ζητήσεις την gift bag που έχουν για εσένα. Με τον μοναδικό κωδικό που κρύβεται μέσα τους, θα πας στο Lenovo Official Store για να ευχηθείς «καλή αρχή» και εκεί θα παραλάβεις το δώρο σου.

Όμως οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ. Με τη συμμετοχή σου, θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση για τρία μοναδικά Lenovo laptop με δυνατότητες που συναρπάζουν. Συγκεκριμένα, θα διεκδικήσεις ένα Lenovo Yoga Slim 7, το κομψό laptop που συνδυάζει εντυπωσιακό design με κορυφαίες επιδόσεις και χαρακτηριστικά, καθώς και ένα Lenovo Legion 5, ένα εξίσου φορητό, πανίσχυρο laptop που θα εκτινάξει τις επιδόσεις σου στο gaming.

Και αν είσαι ο υπερτυχερός της κλήρωσης, σύντομα θα έχεις στα χέρια σου το πιο καινοτόμο προϊόν τεχνολογίας που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά: το ThinkPad X1 Fold, το πρώτο laptop στον κόσμο με αναδιπλούμενη οθόνη.

Με την επίσκεψή σου στο κατάστημα θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις από κοντά το σύνολο των επαγγελματικών (ThinkPad, ThinkBook) και καταναλωτικών (Yoga, Legion, IdeaPad) προϊόντων της Lenovo, και να απαντήσεις κάθε σου απορία ρωτώντας το εξειδικευμένο προσωπικό του καταστήματος για τις κατάλληλες λύσεις τεχνολογίας με βάση τις δικές σου ανάγκες.

Τα δικά μας αγαπημένα

Αν και το σύνολο των tablet, των laptop, των σταθερών υπολογιστών, των περιφερειακών και των αξεσουάρ που θα βρεις στη μεγάλη γκάμα προϊόντων της Lenovo έχουν το καθένα το δικό τους ενδιαφέρον, υπάρχουν και ορισμένες συσκευές που δεν πρέπει να χάσεις την ευκαιρία να δεις από κοντά, όταν βρεθείς στο κατάστημα. Οι παρακάτω είναι απλώς οι δικές μας αγαπημένες.

ThinkPad X1 Fold: Ένα μικρό τεχνολογικό θαύμα

Και ελαφρύ, και ισχυρό. Και επαγγελματικό εργαλείο, και εντυπωσιακό. Το ThinkPad X1 Fold, το πρώτο αναδιπλούμενο laptop στον κόσμο, είναι η απόλυτη συσκευή για το home office σου, αλλά και για να καλύψεις τις ανάγκες ψυχαγωγίας σου – και παράλληλα, δεν θα χορταίνεις να το κοιτάζεις. Άνεση, premium design και τα πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά που προσφέρουν άνεση και κυρίως ασφάλεια στην εργασία σου, όπου και αν είσαι, θα το μετατρέψουν στο πολυτιμότερο εργαλείο της καθημερινότητάς σου.

ThinkBook: Εργασία με στυλ

Η επαγγελματική σειρά ThinkBook της Lenovo προσφέρει λύσεις για συνεχή χρήση και κορυφαία ασφάλεια, αλλά και χαρακτηριστικά design που αποκλείεται να περάσουν απαρατήρητα. Κατασκευασμένα με υλικά υψηλής ποιότητας, όπως το ανοδιωμένο αλουμίνιο με φινίρισμα διπλού τόνου, τα ThinkBook έχουν τα δικά τους μοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες, όπως οι δεύτερες οθόνες πάνω στο σασί.

Yoga: Ευλύγιστα και ευέλικτα

Σίγουρα είσαι ήδη εξοικειωμένος με τη σειρά Yoga της Lenovo, τα premium καταναλωτικά προϊόντα με τον προσεγμένο σχεδιασμό, τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις εξαιρετικές επιδόσεις. Κάποια μοντέλα, εκτός από τη δυνατότητα να μετατραπούν σε tablet μέσω της αναδίπλωσης 360°, διαθέτουν οθόνες OLED αφής, ενώ τα υψηλής ποιότητας υλικά, ο εξαιρετικά λεπτός και ελαφρύς σχεδιασμός, η υψηλή αυτονομία μπαταρίας και η λειτουργία γρήγορης φόρτισης τα έχουν κάνει ιδιαιτέρως δημοφιλή στην αγορά.

Legion: Δυνατά χαρακτηριστικά για πανίσχυρο gaming

Αν το gaming είναι κομμάτι της ζωής σου, σίγουρα πρέπει να γνωρίσεις από κοντά τα συστήματα της σειράς Legion (desktop και laptop). Η καθαρή σχεδιαστική τους γραμμή σνδυάζεται με τα δυνατά χαρακτηριστικά οθονών έως και 165Hz, τελευταίας γενιάς gaming επεξεργαστές, κάρτες γραφικών έως RTX 3080, SSD δίσκους, μεγάλες RAM και RBG φωτιζόμενα πληκτρολόγια ικανά να αντεπεξέλθουν σε κάθε σου απαίτηση.

Ideapad: Επιλογές για κάθε σου ανάγκη

Δίπλα τους, η σειρά IdeaPad που απευθύνεται σε mainstream χρήστες, καλύπτοντας με το εύρος των μηχανημάτων της κάθε ανάγκη, από απλή χρήση μέχρι κορυφαία χαρακτηριστικά όπως 1ΤΒ SSD δίσκο, 16GB RAM και τελευταίας γενιάς επεξεργαστές. Παρεμπιπτόντως, μην παραλείψεις να ρίξεις μια ματιά στην ευρεία γκάμα Lenovo Tablet που έρχεται να καλύψει και τις πιο απαιτητικές ανάγκες χρήσης.

ThinkStation P: Σταθμοί εργασίας από το μέλλον

Αν αναζητάς επαγγελματικό εξοπλισμό, σίγουρα πρέπει να περιεργαστείς την σειρά workstation της εταιρείας, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά ολόκληρη στο Lenovo Official Store. Οι σταθμοί εργασίας της σειράς ThinkStation P προσφέρουν ισχυρή απόδοση με την τελευταία γενιά επεξεργαστών Intel® Xeon® και επαγγελματικά γραφικά NVIDIA® Quadro® σε συστήματα διπλού και μονού επεξεργαστή, ενώ είναι πιστοποιημένοι από ανεξάρτητο προμηθευτή λογισμικού (ISV), ενεργειακά αποδοτικοί και εξαιρετικά ευέλικτοι. Με λίγα λόγια, χαρακτηρίζονται ακριβώς από την αξιοπιστία που ψάχνεις – αλλά και που έχεις μάθει να περιμένεις από όλα τα προϊόντα Think.

Ανακάλυψε την ολοκληρωμένη εμπειρία Lenovo εδώ.