Για 12η μέρα, σήμερα, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει την ολομέτωπη επίθεσή του στην Ουκρανία, βομβαρδίζοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τη Χαρκίβ, και σφίγγοντας τον κλοιό στην πρωτεύουσα, το Κίεβο.

Εντός της ημέρας αναμένεται να διεξαχθεί ο τρίτος γύρος ρωσοουκρανικών διαπραγματεύσεων, χωρίς πολλές ελπίδες πως θα φέρει καρπούς.

Οι γραμμές του μετώπου κατά τα φαινόμενα δεν έχουν αλλάξει σημαντικά το τελευταίο 24ωρο. Το Κίεβο παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, όπως και το Χαρκίβ (Χάρκοβο), παρά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς.

Στο μεταξύ, ενισχύονται οι φόβοι ότι μετά το Χάρκοβο και τη Μαριούπολη, η Οδησσός θα αποτελέσει τον επόμενο ρωσικό στόχο. Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να καταλαμβάνει εδάφη στα ανατολικά της χώρας: από το βορρά, όπου η επίθεση εντείνεται, ως το νότο, και τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας.

Odesa is preparing for the worst. This is the Derybasivka Street, Odesa’s scenic pedestrian zone, usually filled with chic and creative restaurants and cafés… #Ukraine pic.twitter.com/vamvT4w2HM

— Mattia Nelles (@mattia_n) March 6, 2022