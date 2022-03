Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν προς την πόλη-λιμάνι του Νικολάγιεφ, σημείο-κλειδί σε μια προσπάθεια που φαίνεται να είναι η κατάληψη του ελέγχου των ακτών της Μαύρης Θάλασσας της Ουκρανίας.

Ο δήμαρχος του Νικολάγιεφ, Oleksandr Senkevych, δήλωσε σε συνέντευξή του την Πέμπτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις που κατέλαβαν την Τετάρτη τη νότια πόλη της Χερσώνας κατευθύνονται βορειοδυτικά προς την πόλη του. Η απόσταση είναι περίπου 36 μίλια.

Περίπου 800 ρωσικά οχήματα, προέλαυναν προς το Νικολάγιεφ από τα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια. Ο κ. Senkevych δήλωσε ότι δεν υπήρξε κανένας βομβαρδισμός εντός της πόλης, αλλά ότι οι ουκρανικές δυνάμεις που είχαν οχυρωθεί κατά μήκος της περιμέτρου της πόλης δέχονταν πυρά από ρουκέτες μεγάλου βεληνεκούς, γεγονός που τις αναγκάζει να υποχωρούν συνεχώς.

«Η πόλη είναι έτοιμη για πόλεμο», δήλωσε ο κ. Senkevych.

Frigate Hetman Sahaidachny was under repairs in Mykolaiv. The commander was ordered to sink it, according to Defense Minister Oleksiy Reznikov.

⚡️Ukrainian Navy sinks its flagship so that Russians don’t get it.

The head of the Mykolaiv regional state administration, Vitaly Kim, reports that Russian military equipment has entered the city.

He urged women and children to take cover and men to prepare to defend themselves.#UkraineRussia #UkraineRussiaConflict pic.twitter.com/tvmyola7Qr

— S.B.R News 📡 (@S_B_R_News) March 4, 2022