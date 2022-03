Νύχτα χάους στην Ουκρανία και τρόμου για ολόκληρη την Ευρώπη με το πυρηνικό εργοστάσιο να έχει χτυπηθεί από τους Ρώσους και ένα τμήμα του να έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

Μπορεί η πυρκαγιά, παρά τα αρχικά ανησυχητικά μηνύματα ουκρανών αξιωματούχων, να ξέσπασε σε κτίριο που χρησιμοποιείτο για εκπαίδευση των εργαζομένων, εκτός της περιμέτρου της εγκατάστασης, ωστόσο το γεγονός ότι οι μάχες στην περιοχή μαίνονται δεν δίνει καμιά νότα αισιοδοξίας δεδομένου ότι ανά πάσα στιγμή η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο.

Αυτό μάλιστα φρόντισε να επισημάνει σε μεταμεσονύχτιο μήνυμά του ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κατηγόρησε τη Ρωσία για πυρηνική τρομοκρατία και κάλεσε τους Ευρωπαίους να κινητοποιηθούν, ξυπνώντας μνήμες Τσερνόμπιλ.

Το ευτύχημα, πάντως, είναι ότι δεν διαπιστώνεται διαρροή ραδιενέργειας από κανέναν αντιδραστήρα, όπως διαβεβαίωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Πυρά ρωσικού στρατού κατά του εργοστασίου

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 03:00 της Παρασκευής, όταν ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό πως άνοιξε πυρ εναντίον του εργοστασίου από όλες τις πλευρές.

Τόνισε ότι έχει ξεσπάσει μεγάλη φωτιά και προειδοποίησε ότι, εάν σημειωθεί έκρηξη στην εγκατάσταση, τα πράγματα θα είναι δέκα φορές χειρότερα από ό,τι στο Τσερνόμπιλ, όπου εκτυλίχθηκε ένα από τα χειρότερα πυρηνικά δυστυχήματα στην ιστορία.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας απαίτησε οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας να παύσουν πυρ αμέσως, να επιτρέψουν στους πυροσβέστες να επέμβουν στο εργοστάσιο και να στήσουν περίμετρο ασφαλείας.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022

Την ίδια στιγμή, αξιωματούχος της Ουκρανίας, ο οποίος δεν κατονομάστηκε, δήλωσε στο αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press ότι καταγράφονταν αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή, κάτι ωστόσο που διαψεύστηκε στη συνέχεια.

Άλλες πληροφορίες, και συγκεκριμένα ο δήμαρχος της κοντινής πόλης Ενεργκοντάρ, Ντμίτρο Ορλόφ, ανέφερε ότι το εργοστάσιο βομβαρδίστηκε από τον ρωσικό στρατό και στη συνέχεια «εκδηλώθηκε πυρκαγιά».

Σύμφωνα με τον Ντμίτρο Ορλόφ, στην περιοχή μαίνονται μάχες ανάμεσα σε ρωσικά στρατεύματα και ουκρανικές δυνάμεις και υπάρχουν απώλειες. Ο αιρετός δεν έδωσε λεπτομέρειες, ούτε κάποιον απολογισμό.

Νωρίτερα, οι ουκρανικές αρχές είχαν κάνει γνωστό πως ο ρωσικός στρατός ενέτεινε την προσπάθειά του να καταλάβει την εγκατάσταση και ότι είχε αναπτύξει στην περιοχή πολλά άρματα μάχης.

Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες του εργοστασίου

Οι αντιδραστήρες, έξι στον αριθμό, βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο του βομβαρδισμού.

The reactors are located very close to the shelling site. The chance of hitting or ricocheting is very high. pic.twitter.com/H5hchSBZWk — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

Δεν διαπιστώνεται διαρροή

Μετά την αρχική «παγωμάρα» και τον φόβο περί αυξημένων επιπέδων ραδιενέργειας, οι υπεύθυνοι του ουκρανικού πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια καθησύχασαν λέγοντας πως δεν διαπιστώνεται διαρροή ραδιενέργειας από κανέναν αντιδραστήρα και η φωτιά ξέσπασε σε κτίριο εκτός της περιμέτρου της εγκατάστασης.

Ο διευθυντής του εργοστασίου δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Ukraine 24 ότι δεν διαπιστώνεται διαρροή ραδιενέργειας από κανέναν αντιδραστήρα.

Η ουκρανική επιτροπή ατομικής ενέργειας δεν εντόπισε «καμία μεταβολή» στο επίπεδο της ραδιενέργειας στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, το οποίο υπέστη βομβαρδισμό από ρωσικά στρατεύματα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά, ανακοίνωσε από την πλευρά του ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Ο ουκρανικός εποπτικός φορέας «πληροφόρησε τον ΔΟΑΕ ότι δεν διαπιστώθηκε καμία μεταβολή του επιπέδου ραδιενέργειας στο εργοστάσιο στη Ζαπορίζια», ανέφερε ο οργανισμός, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, μέσω Twitter.

#Ukraine regulator tells IAEA there has been no change reported in #radiation levels at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant site. — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

Πάντως, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας έθεσε το Κέντρο Συμβάντων και Έκτακτης Ανάγκης σε «πλήρη λειτουργία 24/7» λόγω της «σοβαρής κατάστασης» στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ανέφερε η υπηρεσία στο Twitter.

Η υπηρεσία βρίσκεται σε επαφή με τις ουκρανικές αρχές σχετικά με τη συνεχιζόμενη πυρκαγιά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

IAEA puts its Incident and Emergency Centre (@IAEAIEC) in full 24/7 response mode due to serious situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in #Ukraine. — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία πως ήθελε να «επαναληφθεί» το Τσερνόμπιλ

Σε έκτακτο μήνυμά τους, τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για «πυρηνική τρομοκρατία» και ότι ήθελε να «επαναληφθεί» η καταστροφή στο Τσερνόμπιλ, όπου εκτυλίχθηκε το χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία.

«Προειδοποιούμε όλο τον κόσμο για το γεγονός ότι καμία άλλη χώρα εκτός της Ρωσίας δεν άνοιξε ποτέ πυρ εναντίον πυρηνικών εργοστασίων. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας, η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό το κράτος – τρομοκράτης καταφεύγει τώρα στην πυρηνική τρομοκρατία» κατήγγειλε ο κ. Ζελένσκι.

» Η Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει τώρα. Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στην Ευρώπη καίγεται. Απευθύνομαι σε όλους τους Ουκρανούς και όλους τους Ευρωπαίους σε όλους τους ανθρώπους που γνωρίζουν τη λέξη Τσερνόμπιλ και γνωρίζουν πόσα βάσανα και θύματα προκάλεσε η έκρηξη στον πυρηνικό σταθμό.

» Ευρωπαίοι, παρακαλώ, ξυπνήστε. Πείτε στους πολιτικούς σας, τα ρωσικά στρατεύματα βομβαρδίζουν [τον] πυρηνικό σταθμό Zaporizhzhia, την πόλη Enerhodar. Υπάρχουν 6 μονάδες ενέργειας. Εξι. Μία μονάδα εξερράγη στο Τσερνόμπιλ.

» Οι Ρώσοι προπαγανδιστές απείλησαν να καλύψουν τον κόσμο με πυρηνική στάχτη. Τώρα δεν είναι απειλή. Είναι πραγματικότητα. Πρέπει να σταματήσουμε τα ρωσικά στρατεύματα. Πείτε στους πολιτικούς σας: Η Ουκρανία διαθέτει 15 πυρηνικές μονάδες. Εάν υπάρξει μια έκρηξη, θα τελειώσει για όλους μας, θα έρθει το τέλος της Ευρώπης. Μόνο η άμεση δράση της Ευρώπης μπορεί να σταματήσει τα ρωσικά στρατεύματα και να αποτρέψει τον θάνατο της Ευρώπης από την καταστροφή σε έναν πυρηνικό σταθμό» ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του.

Emergency video address of the #Ukraine President @ZelenskyyUa regarding the tonight attack on the #Zaporizhzha #nuclearpowerplant. Read my translation below in the thread ⬇️ pic.twitter.com/CBffd1WjUl — Victor Kovalenko (@MrKovalenko) March 4, 2022

Εκτακτο τηλεφώνημα στον Μπάιντεν

Μάλιστα, τηλεφώνησε και στον αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου, ο Μπάιντεν προέτρεψε τη Ρωσία να σταματήσει τις στρατιωτικές δραστηριότητές της στην περιοχή και να επιτρέψει στους πυροσβέστες και τους ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης να αποκτήσουν πρόσβαση στο σημείο.

Ο Μπάιντεν μίλησε, επίσης, με τον υφυπουργό πυρηνικής ασφάλειας του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ και τον επικεφαλής της Εθνικής Διοίκησης Πυρηνικής Ασφάλειας (NNSA) για να λάβει ενημέρωση για την κατάσταση στο εργοστάσιο.

Στο σημείο πυροσβέστες

Τα πληρώματα της πυροσβεστικής κατάφεραν, το πρωί της Παρασκευής, να εισέλθουν στο εργοστάσιο της Ζαπορίζια, όπου ξέσπασε πυρκαγιά, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας.

Οι Κρατικές Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν στη σελίδα τους στο Facebookότι οι πυροσβέστες είχαν φτάσει περίπου στις 05:20 στο σημείο.

Η φωτιά έκαιγε την τελευταία ώρα, καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να φτάσουν στο κτίριο. Η υπηρεσία ανέφερε προηγουμένως ότι τα ρωσικά στρατεύματα τους εμπόδιζαν να σβήσουν τη φωτιά.