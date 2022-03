Η πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, το μεγαλύτερο του είδους στην Ευρώπη, ξέσπασε σε κτίριο που χρησιμοποιείτο για εκπαίδευση των εργαζομένων, εκτός της περιμέτρου της εγκατάστασης, καθησύχασε η ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε σήμερα Παρασκευή.

Ο διευθυντής του εργοστασίου δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Ukraine 24 ότι δεν διαπιστώνεται διαρροή ραδιενέργειας από κανέναν αντιδραστήρα.

Η ουκρανική επιτροπή ατομικής ενέργειας δεν εντόπισε «καμία μεταβολή» στο επίπεδο της ραδιενέργειας στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, το οποίο υπέστη νωρίτερα βομβαρδισμό από ρωσικά στρατεύματα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Ο ουκρανικός εποπτικός φορέας «πληροφόρησε τον ΔΟΑΕ ότι δεν διαπιστώθηκε καμία μεταβολή του επιπέδου ραδιενέργειας στο εργοστάσιο στη Ζαπορίζια», ανέφερε ο οργανισμός, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, μέσω Twitter.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) απηύθυνε νωρίτερα επείγουσα έκκληση για άμεση παύση του πυρός στο ηλεκτροπαραγωγικό πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, προειδοποιώντας εναντίον του «πολύ σοβαρού» κινδύνου να σημειωθεί δυστύχημα εάν χτυπηθεί αντιδραστήρας.

Ο ΔΟΑΕ «καλεί να σταματήσει η χρήση βίας και προειδοποιεί εναντίον του πολύ σοβαρού κινδύνου εάν χτυπηθούν οι αντιδραστήρες» της εγκατάστασης, ανέφερε μέσω Twitter, διευκρινίζοντας ότι ο γενικός διευθυντής του Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι βρίσκεται σε επαφή με τις ουκρανικές αρχές και με στελέχη της διεύθυνσης του εργοστασίου.

