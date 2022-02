Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν μετά την ανακοίνωση του νέου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, το οποίο συμπεριελάμβανε και το κλείσιμο του εναέριου χώρου για τα ρωσικά αεροσκάφη.

Η Φον Ντερ Λάιεν εξήγησε στον Ζελένσκι τα ισχυρά και άμεσα μέτρα που έλαβε η Ευρώπη για να στηρίξει την άμυνα της Ουκρανίας, την οικονομία της και τους πρόσφυγες, καθώς και τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας.

Just spoke to President @ZelenskyyUa who leads the determined resistance to the Russian invasion.

I explained to him the strong and immediate measures we are taking to support Ukraine’s defense, its economy & the refugees, as well as the new sanctions against Russia and Belarus. pic.twitter.com/5OEY0Ay7H7

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022