Η Γερμανία, η Γαλλία και οι ΗΠΑ είναι δεσμευμένες όσον αφορά στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Ο καγκελάριος Σολτς συμφώνησε με Μπάιντεν και Μακρόν ότι η απόφαση Πούτιν δεν θα μείνει χωρίς απάντηση. Αυτό έγινε γνωστό μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι τρεις ηγέτες. Οι χώρες της Δύσης μιλούν για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και προαναγγέλλουν κυρώσεις έναντι της Ρωσίας που ανακοίνωσε σήμερα την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ντοντσέκ και του Λουγκάνσκ.

Η Βρετανία αναφέρει ότι αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί το περίγραμμα των κυρώσεων που θα επιβληθούν στη Ρωσία. Για κυρώσεις μιλούν και οι χώρες της ΕΕ, ενώ οι ΗΠΑ προανήγγειλαν μέτρα εναντίον της Ανατολικής Ουκρανίας.

Την ίδια στιγμή ο Πούτιν διέταξε ρωσικά στρατεύματα να εισέλθουν στην Ουκρανία, όπως αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, πως δεν πρόκειται για εισβολή, αλλά για ειρηνευτικές δυνάμεις της Ρωσίας στις περιοχές των «λαϊκών δημοκρατιών» του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, την ανεξαρτησία των οποίων αναγνώρισε ο Πούτιν.

Νωρίτερα ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπάιντεν. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών είχε διάρκεια περίπου 35 λεπτών.

«Συζητήσαμε τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Twitter λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν σύντομα υπογράφει Εκτελεστικό Διάταγμα που θα απαγορεύει νέες επενδύσεις, εμπόριο και χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ προς, από ή στις λεγόμενες περιοχές των Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Αυτό το Εκτελεστικό Διάταγμα θα παρέχει επίσης την εξουσία για την επιβολή κυρώσεων σε οποιοδήποτε άτομο αποφασιστεί να δραστηριοποιηθεί σε αυτές τις περιοχές της Ουκρανίας. Τα Υπουργεία Εξωτερικών και Οικονομικών θα έχουν πρόσθετες λεπτομέρειες σύντομα» αναφέρεται.

Επίσης, οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν σύντομα πρόσθετα μέτρα που σχετίζονται με τη σημερινή «κατάφωρη παραβίαση των διεθνών δεσμεύσεων της Ρωσίας».

Όπως τονίζεται, αυτά τα μέτρα είναι ξεχωριστά και θα ήταν επιπρόσθετα των γρήγορων και αυστηρών οικονομικών μέτρων που προετοίμασαν σε συντονισμό με τους συμμάχους και τους εταίρους σε περίπτωση που η Ρωσία εισβάλει περαιτέρω στην Ουκρανία.

«Συνεχίζουμε τις στενές διαβουλεύσεις με τους συμμάχους και τους εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, για τα επόμενα βήματα και για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της Ρωσίας κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία» καταλήγει η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του το ΝΑΤΟ, όπως επισημαίνει ο γ.γ. της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, καταδικάζει τη ρωσική αναγνώριση του Ντονέτσκ/Λουγκάνσκ στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει «διαβρώνει τις προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης και παραβιάζει τις συμφωνίες του Μινσκ. Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Καλούμε τη Μόσχα να σταματήσει να τροφοδοτεί τις συγκρούσεις και να επιλέξει τη διπλωματία».

I condemn #Russia recognition of Donetsk/Luhansk in #Ukraine. It erodes efforts to resolve the conflict & violates Minsk agreements. #NATO supports Ukraine sovereignty & territorial integrity. We urge Moscow to stop fuelling conflict & choose diplomacy. https://t.co/H4yczPG8XM

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 21, 2022