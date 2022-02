Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που είχε 28 πόντους, οι Μπακς έφυγαν με το διπλό από το Λος Άντζελες, επικρατώντας με 137-113.

Ο Greek Freak πάντως δεν έμεινε μόνο στα του παιχνιδιού, καθώς μετά το τέλος της αναμέτρησης έκανε το πλέον καθιερωμένο. Είπε το κλασικό του «κρύο» ανέκδοτο που λέει σε σχεδόν κάθε συνέντευξη Τύπου.

Αυτή τη φορά το «χτύπημα» του είχε να κάνει και πάλι με ένα λογοπαίγνιο. «Γιατί ο προπονητής του αμερικάνικου ποδοσφαίρου πήγε στην τράπεζα;», ρώτησε και απάντησε : «To get his quarterback», που μεταγράζεται για να αποκτήσει έναν quarterback (επιτελική θέση στο NFL), αλλά ακούγεται «για να πάρει πίσω τα 25 σεντς του».

I heard the Super Bowl was in town 🤣 pic.twitter.com/rPmWHxMAvK

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 7, 2022