Το περιστατικό συνέβη στο Μέριλαντ των ΗΠΑ. Ένας γείτονας του 49χρονου άνδρα είχε μέρες να τον δει και ανησύχησε. Πήγε, του χτύπησε την πόρτα αλλά δεν πήρε απάντηση. Τότε σκαρφάλωσε στο παράθυρο του. Τον είδε νεκρό στο πάτωμα του σαλονιού του, περιτριγυρισμένο από φίδια. Δεκάδες φίδια, σχεδόν εκατό.

Αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία. Αστυνομικοί μαζί με άνδρες της πυροσβεστικής έσπασαν την πόρτα και αυτό που αντίκρισαν ήταν σοκαριστικό. Ο άνδρας νεκρός και παντού γύρω του φίδια. Πολλά εκ των οποίων ήταν και δηλητηριώδη. Κανείς δεν ήξερε ότι στο υπόγειο του σπιτιού του ο άνδρας είχε περισσότερα από 100 φίδια.

Πάντως σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα από την αστυνομία δεν βρέθηκαν ενδείξεις ότι έγινε κάποια επίθεση από τα φίδια στον άνδρα που τον σκότωσε. Η σορός του έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία για νεκροψία – νεκροτομή.

Οι αρχές κάλεσαν τους ειδικούς και η υπηρεσία ζώων της κομητείας πήγε για να διασώσει τα φίδια τα οποία ήταν ζωντανά. Μάλιστα σε ανακοίνωση της η υπηρεσία κάλεσε τους γείτονες να μην ανησυχούν ενώ τονίζει πως μάζεψε και τα 125 φίδια που υπήρχαν σπίτι.

Charles County says it found 125+ snakes in a Pomfret, MD man’s home. The man was found dead yesterday. No cause of death given yet. County says neighbors had no idea the snakes were even there. Some were venemous, some weren’t. (@wusa9 link: https://t.co/tGfps4cJaj) pic.twitter.com/VWkpgOdn9u

— John Henry (@JohnHenryWUSA) January 20, 2022