Ο 46χρονος αστυνομικός έχει πάθει αμόκ. Επιχειρεί να χτυπήσει κάποιον ύποπτο που μόλις έχει συλλάβει. Του έχει περάσει χειροπέδες και έτσι δεμένος πισθάγκωνα που είναι, τον χτυπάει με ένα μπουκάλι που έχει σπρέι πιπεριού.

Τότε μπαίνει στη μέση η συνάδελφος του η οποία τον τραβάει μακριά από τον κρατούμενο. Η αντίδραση του αστυνομικού χαρακτηρίστηκε από τον διοικητή του «αηδιαστική». Παρατάει τον ύποπτο και με γυρνάει σε κατάσταση αμόκ και πιάνει από τον λαιμό για να πνίξει την συνάδελφο του.

Το βίντεο έχει προκαλέσει οργή ακόμη και μέσα στους κόλπους της αστυνομίας. Ο διοικητής πάντως σε καμία περίπτωση δεν κάλυψε τον νταή αστυνομικό, αλλά ήταν υπέρ της συναδέλφου του για την πράξη της να τον τραβήξει την οποία μάλιστα επαίνεσε : «Το ότι η αστυνομικός παρενέβη και πρόλαβε μια κατάσταση από το να γίνει χειρότερη είναι αποτέλεσμα της εκπαίδευσης που πραγματοποιούμε»

A Sunrise Police sgt is on desk duty during an IA. Body cam vid shows him grabbing the throat of a young officer after she pulled him back from a cuffed arrestee.

“I find this behavior to be disgusting.”- Chief Rosa

w/@KarenHenselTV @wsvn Watch full: https://t.co/XoDyqryBEp pic.twitter.com/MCxOOJ2KvW

— Daniel Cohen (@DCohenNEWS) January 14, 2022