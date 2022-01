Σοκ έχει προκαλέσει στον χώρο του ποδοσφαίρου το περιστατικό με τον πρώην άσο των Παναθηναϊκού και Πλατανιά, Ουσμάν Κουλιμπαλί, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αναμέτρησης στο πρωτάθλημα του Κατάρ.

Οι «πράσινοι» με ανάρτησή τους έστειλαν τις ευχές τους στον Αφρικανό λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα κερδίσει και αυτή τη μάχη.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού:

«Θα κερδίσεις και αυτή τη μάχη Ουσμάν. Γίνε καλά σύντομα φίλε μας».

You will win this battle Ousmane! Get well soon our friend!#Panathinaikos #Culibaly pic.twitter.com/5MNt1jWKtN

