Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρο ενημέρωσε χθες Πέμπτη πως απέρριψε προσφορά της Αργεντινής να στείλει βοήθεια, δηλώνοντας ότι η χώρα του δεν τη χρειάζεται, παρότι φονικές πλημμύρες έχουν προκαλέσει τεράστια καταστροφή στο βορειοανατολικό της τμήμα.

Η δήλωσή του προκάλεσε την αντίδραση του κυβερνήτη στην πολιτεία που υφίσταται το πιο βαρύ χτύπημα από τις πλημμύρες, την Μπαΐα, ο οποίος αντέτεινε πως καλωσορίζει οποιαδήποτε βοήθεια από όπου κι αν έρθει, παροτρύνοντας τις ξένες κυβερνήσεις να επικοινωνήσουν απευθείας με τις πολιτειακές αρχές.

Os baianos e brasileiros que moram aqui no estado precisam de todo tipo de ajuda. Estamos trabalhando muito, incansavelmente, para reconstruir as cidades e as casas destruídas, mas a soma de esforços acelera este processo, portanto é muito bem-vinda qualquer ajuda neste momento.

— Rui Costa (@costa_rui) December 30, 2021