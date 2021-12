Πεπεισμένος ότι η άκρως μεταδοτική παραλλαγή Όμικρον δεν είναι παρά «ένας ιός του εποχικού κρυολογήματος», ισραηλινός καρδιολόγος που εργάζεται στις ΗΠΑ υποστηρίζει πως οι κυβερνήσεις «υπεραντιδρούν» και σπέρνουν πανικό και παραπληροφόρηση.

Με μπαράζ αναρτήσεών του στο Twitter τις τελευταίες ημέρες, ο Αφσίν Εμράνι, ιατρικός διευθυντής της ιδιωτικής κλινικής Los Angeles Heart Specialists, προτείνει στις Αρχές να σταματήσουν τα τεστ για Όμικρον και να εστιαστούν στην παροχή «ψυχολογικής και οικονομικής βοήθειας».

Ο Εμράνι, τον οποίο ακολουθούν 26.000 χρήστες του Twitter, ισχυρίζεται ότι η Όμικρον «είναι κυριολεκτικά το εμβόλιο που δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν οι φαρμακοβιομηχανίες».

Omicron is literally the vaccine vaccine companies could not make.

It is attenuated.

No hospitalizations.

No critical patients.

No oxygenation.

Everyone will be exposed and will get it.

Within 8 weeks the world will be vaccinated.

Why the panic???

It could’ve been a lot worse.

