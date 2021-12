Συνεχίζουν τα ΜΜΕ στις ΗΠΑ να φέρνουν στο φως λεπτομέρειες από την απαγωγή της 19χρονης Μάντελιν Άλεν στη Γιούτα από τον 39χρονο Μπρεντ Νιλ Μπράουν, τον οποίο είχε γνωρίσει στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με ό, τι έχει γίνει γνωστό, αυτό που οδήγησε στη σωτηρία της φοιτήτριας, είναι η επιλογή του απαγωγέα να αφήσει τη Μάντελιν να στείλει ένα «αθώο» μήνυμα στους γονείς της. Ο απαγωγέας πίστευε ότι αυτό θα καθησύχαζε τους συγγενείς της 19χρονης, αλλά αντίθετα αυτό τους κινητοποίησε να την αναζητήσουν.

Το μήνυμα έγραφε μόνο «Σας αγαπώ», κάτι που προκάλεσε απορίες στους γονείς της κοπέλας. Η Μάντελιν, φοιτήτρια στο Snow College, εθεάθη για τελευταία φορά να φεύγει από την εστία όπου διέμενε στις 13 Δεκέμβρη, στις 21.22.

#MadelynAllen left her dorm at 9:22 December 13th in Ephraim, Utah. She may experiencing a mental health crisis. Authorities believe she has left the Ephraim area. Spread the word 📣 #AWARENESS MATTERS!! pic.twitter.com/PtpOTxA5sG

Γύρω στις 7 το επόμενο πρωί, η 19χρονη έστειλε το «περίεργο» μήνυμα που έμελλε να τη σώσει. Με βάση τις πληροφορίες του People, οι γονείς της φοιτήτριας όταν πήραν το μήνυμα επικοινώνησαν άμεσα με την αμερικανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Verizon και έμαθαν ότι αυτό είχε σταλεί από τη μικρή κωμόπολη Λόα, αρκετά χιλιόμετρα από τον τόπο διαμονής της κόρης τους.

Οι γονείς ανησύχησαν επειδή η νεαρή κοπέλα δεν είχε στη διάθεσή της κάποιο όχημα. «Νομίζω ότι το βρήκαν κάπως παράξενο επειδή ήταν μόνο αυτή η φράση», δήλωσε στο αμερικανικό site ο επαρχιακός εισαγγελέας του Σανπίτ, Κέβιν Ντάνιελς.

Με αφετηρία αυτό το μήνυμα και τη δήλωση εξαφάνισης των γονιών της Άλεν, οι Αρχές σύντομα ανακάλυψαν στον αριθμό του κινητού της κοπέλας μηνύματα «που η φύση τους άφηνε την εντύπωση ότι μπορεί να είχε εκτεθεί σε άτομα με επικίνδυνες προθέσεις και κίνητρα».

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν μια μεγάλης κλίμακας έρευνα, με επίκεντρο τη Λόα, αναζητώντας πόρτα-πόρτα την αγνοούμενη φοιτήτρια.

Όταν έφτασαν στο σπίτι όπου διέμενε ο 39χρονος απαγωγέας της νεαρής και πριν χτυπήσουν το κουδούνι, οι αστυνομικοί έριξαν μια ματιά στο παράθυρο του υπογείου και είδαν «μια μικροκαμωμένη γυναίκα με ανοιχτόχρωμα μαλλιά».

“..they observed through a basement window, a person with light-colored hair and a small build in the basement of the house.

A 39-year-old male answered the door and stated no one else was in the home.”#MadelynAllen #TrueCrimehttps://t.co/It7j4K1b1s pic.twitter.com/4A90s26Go6

— Janelle (@Janelleee_k) December 21, 2021