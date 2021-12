Απαιτείται συνεχής συντονισμός για τα ταξίδια ως απάντηση στην εξελισσόμενη πανδημία, αναφέρουν οι ηγέτες της ΕΕ στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σε γλώσσα που φαίνεται να απευθύνεται σε χώρες της ΕΕ που έχουν πρόσφατα αυστηροποιήσει τους ταξιδιωτικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας, τα συμπεράσματα αναφέρουν ότι τέτοιοι αυξημένοι περιορισμοί πρέπει να βασίζονται σε «αντικειμενικά κριτήρια» και να μην παρεμποδίζουν αδικαιολόγητα την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του μπλοκ.

Όπως μεταδίδει το Politico, οι ηγέτες ενθαρρύνουν επίσης την ταχεία υιοθέτηση των αναθεωρημένων προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συντονισμένα ταξίδια στην ΕΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν περιορισμό ισχύος των πιστοποιητικών εμβολιασμού σε εννέα μήνες, εκτός εάν χορηγηθούν αναμνηστικές δόσεις εμβολίου. Ωστόσο, ενώ το συμφωνηθέν κείμενο σημειώνει ότι η Επιτροπή «θα εγκρίνει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για αυτό το θέμα», δεν αναφέρει πότε θα συμβεί αυτό.

Οι ηγέτες σημειώνουν, επίσης, ότι η ΕΕ είναι ο «μεγαλύτερος δωρητής και εξαγωγέας» εμβολίων κατά του κοροναϊού στον κόσμο. Τα συμπεράσματα έλαβαν υπόψη τα προβλήματα παράδοσης που εμποδίζουν τις προσπάθειες δωρεών σε φτωχότερες χώρες και οι 27 δεσμεύτηκαν να άρουν αυτά τα εμπόδια.

