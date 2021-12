Ο Ολυμπιακός νίκησε και τον Άρη με 1-0 στο Καραϊσκάκη στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου και αύξησε τη διαφορά από τη δεύτερη ΑΕΚ στους 8 βαθμούς. Οι ερυθρόλευκοι με μια ακόμη κυνική εμφάνιση και σκόρερ τον Σισέ με κεφαλιά έφτασαν τις 11 νίκες σε 13 ματς και παρέμειναν αήττητοι μέχρι στιγμής στη Superleague.

Ο Ολυμπιακός οδεύει ολοταχώς για το τρίτο σερί πρωτάθλημα και 47ο της ιστορίας του, ενώ έχει πετύχει και ένα τρομερό επίτευγμα, αφού δεν έχει ηττηθεί σε όλο τον πρώτο γύρο, μετρώντας μάλιστα 24-9 γκολ.

Το γεγονός ότι οι Πειραιώτες είναι αήττητοι στη Superleague τους φέρνει σε μια πολύ ιδιαίτερη λίστα σε όλη τη Γηραιά Ήπειρο, καθώς μόλις άλλες τρεις ομάδες έχουν καταφέρει να μην έχουν υποστεί ήττα στα πρωταθλήματα τους.

Εκτός από τον Ολυμπιακό λοιπόν, η Πόρτο και η Σπόρτινγκ από το πορτογαλικό πρωτάθλημα και η Παρτιζάν από τη Σερβία παραμένουν αήττητες. Οι δυο πορτογαλικές ομάδες είναι στην κορυφή της Liga Nos με 38 πόντους με 12-2-0 ρεκόρ σε 14 αγώνες. Η Πόρτο έχει 34-8 γκολ και είναι στην ισοβαθμία πρώτη, ενώ η πρωταθλήτρια Σπόρτινγκ 24-5.

Από εκεί και πέρα, η έτερη της λίστας, η Παρτιζάν έχει 53 βαθμούς με ρεκόρ 17-2-0 σε 19 αγώνες και 53-6 γκολ, δύο περισσότερους από τον Ερυθρό Αστέρα που όμως έχει και παιχνίδι περισσότερο.

