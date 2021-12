«Οι φωνές μας ακούγονται πιο δυνατά όταν είμαστε ζωντανές» τονίζει η «Sabbat – Burn the Rich Not the Witch» που καλεί συγκέντρωση σήμερα, στις 9 μ.μ. έξω από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στην Κλαυθμώνος, για τη νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Αλεξανδρούπολη.

«Συγκεντρωνόμαστε βράδυ που τόσες θηλυκότητες μας έχουν μάθει να το φοβόμαστε. Συγκεντρωνόμαστε για να ενώσουμε την οργή μας και να φωνάξουμε μέχρι να κλείσουν οι φωνές μας» σημειώνει η φεμινιστική συλλογικότητα.

Και καταδικάζει το γεγονός ότι «άλλη μια φωνή σίγησε, άλλη μια αδελφή μας δολοφονήθηκε από έναν άντρα που είχε τα κλειδιά του σπιτιού της. Ο γυναικοκτόνος στην Αλεξανδρούπολη ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 29χρονη αδερφή μας, τη μετέφερε στο νοσοκομείο λέγοντας πως «έπεσε από τη σκάλα» και εκεί άφησε την τελευταία της πνοή».

Στην ανακοίνωση η συλλογικότητα υποστηρίζει μπορεί επίσημα να πρόκειται για τη 16η γυναικοκτονία στη χώρα μας μέσα στο 2021, ωστόσο σύμφωνα με την καταγραφή του femicide.gr πρόκειται για την 27η.

«Η πατριαρχία μας δολοφονεί και το μόνο που έχουμε είναι η μία την άλλη και τον αγώνα για μια άλλη κοινωνία» σημειώνει η «Sabbat» καταγγέλλοντας ότι «το κράτος έχει ευθύνη! Να παρθούν εδώ και τώρα μέτρα για τις επιζώσες έμφυλης βίας: να ανοίξουν ξενώνες φιλοξενίας, ιατροδικαστικά κέντρα σε κάθε νομό, να υπάρξει οικονομική νομική και ψυχολογική υποστήριξη των επιζωσών. Καμία άλλη δολοφονημένη! Καμία λιγότερη. Κανένα μόνο» καταλήγει το κάλεσμα.