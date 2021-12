Ο Λούκα Μόντριτς πραγματοποίησε ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση στο χθεσινό (7/12) παιχνίδι της Ρεάλ με αντίπαλο την Ίντερ για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League, βοηθώντας τους «Μαδριλένους» να φτάσουν στην νίκη (2-0) και να κατακτήσουν την πρωτιά στον όμιλο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο 36χρονος μέσος άφησε αιχμές σε όσους σχολιάζουν την ηλικία του, λέγοντας ότι οι εμφανίσεις του είναι αυτές που μετράνε, με τον ίδιο να αναφέρει χαρακτηριστικά πως νιώθει κάτω από 30.

«Δεν χρειάζεται να συγκρίνετε την ηλικία μου με τις εμφανίσεις μου, σωματικά νιώθω κάτω από 30. Νιώθω πολύ καλά. Η ηλικία δεν έχει σημασία, οι εμφανίσεις μου μετράνε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την απόδοση μου», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κροάτης άσος των «μερένχες».

🎙️ @lukamodric10: «You don’t have to relate my age to my performances, physically I feel under 30. I feel really good. Age doesn’t matter, my performances does. I’m very happy with the performance.» #UCL pic.twitter.com/WKHMDM8hWG

— Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) December 7, 2021