Τρεις ημέρες μετά την αιματοβαμμένη συναυλία του Τράβις Σκοτ στο Τέξας, στο Φεστιβάλ Astroworld, όπου έχασαν τη ζωή τους 1ο άτομα και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από ποδοπάτημα, ο ράπερ ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει τα έξοδα για τις κηδείες των θυμάτων.

Ωστόσο, αρκετές οικογένειες δηλώνουν πως δεν ενδιαφέρονται.

Σύμφωνα με το Rolling Stone, οι γονείς του 9χρονου Έζρα Μπλαντ, του νεότερου θύματος της τραγωδίας, έκαναν γνωστό ότι δεν θα δεχτούν τα χρήματα τού Τράβις Σκοτ.

«Όχι» στην προσφορά του ράπερ λένε και ακόμη τέσσερις οικογένειες. «Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν άλλα τέσσερα θύματα λένε ότι έχουν ήδη αρνηθεί την προσφορά, σημειώνοντας ότι προτιμούν να αφήσουν τα δικαστήρια να αποφασίσουν ποιες ενέργειες αποδίδουν δικαιοσύνη στα θύματα», υπογραμμίζεται στο σχετικό ρεπορτάζ.

Μιλώντας στο ίδιο Μέσο, οι δικηγόροι περιέγραψαν την προσφορά του Σκοτ ​​«ως μια προσπάθεια να μειώσει την πίεση της κοινής γνώμης και όχι ως μια πράξη επίδειξης τύψεων».

Οι οικογένειες ζητούν δικαιοσύνη και αλλαγές ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα συμβεί ποτέ ξανά τέτοια είδους τραγωδία σε συναυλία.

«Αν ήθελε να κάνει κάτι για τις οικογένειες αυτές δεν έπρεπε να βγάλει ένα δελτίο Τύπου, το οποίο θα το δουν όλοι, για να ανακοινώσει ότι θα πληρώσει τις κηδείες», τονίζει ένας εκ των δικηγόρων και προσθέτει:

«Αφήστε τις οικογένειες να θρηνήσουν. Όταν συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό τα λόγια περισσεύουν. Ο Τράβις Σκοτ δεν μπορεί να κάνει κάτι για να απαλύνει τον πόνο τους. Μπορεί να λέει ότι τους λυπάται, αλλά βιάζεται να πει ότι δεν ευθύνεται για όσα έγιναν στη συναυλία. Δεν διαφέρει από οποιονδήποτε κατηγορούμενο που δείχνει με το δάχτυλο κάποιον άλλο. Δεν θέλουν έξοδα κηδείας από αυτόν οι οικογένειες».

Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος του ράπερ αρνήθηκε να σχολιάσει τα παραπάνω.

