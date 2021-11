Χιλιάδες άνθρωποι έλαβαν εντολή να εκκενώσουν τα σπίτια τους στο νότιο τμήμα της Βρετανικής Κολομβίας, επαρχίας στον δυτικό Καναδά και δεκάδες οχήματα παραμένουν εγκλωβισμένα στην περιοχή, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, έγινε σήμερα γνωστό από τις τοπικές αρχές.

«Έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, κατολισθήσεις και πλημμύρες έπληξαν διάφορους δρόμους στο εσωτερικό της Βρετανικής Κολομβίας», έγραψε στο Twitter το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών της επαρχίας τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Οι σχεδόν 7.000 κάτοικοι του Μέριτ, που βρίσκεται σε απόσταση 300 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Βανκούβερ, έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, γύρω στις 10 το πρωί τοπική ώρα (20.00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η δημοτική αρχή.

Δύο γέφυρες πλημμύρισαν, ενώ μια μονάδα διαχείρισης λυμάτων τέθηκε εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό.

This footage out of Merritt is heartbreaking.

The entire City of #Merritt is now under an evacuation order due to surging floodwaters from the Coldwater River.

The city’s mayor is urging residents to stay calm.@EmconServicesBC #BCFlood #BCStorm pic.twitter.com/k6R25Z61P2

— Alanna Kelly (@AlannaKellyNews) November 15, 2021