Τουλάχιστον 84 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε δεξαμενή πετρελαίου σε προάστιο της πρωτεύουσας της Σιέρα Λεόνε.

Από την έκρηξη του τάνκερ πετρελαίου, όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές, υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες, χωρίς να προσδιορίζεται προς το παρόν ο αριθμός τους.

Ο Mohamed Lamrane Bah, διευθυντής επικοινωνιών για την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (NDMA) της Σιέρα Λεόνε, δήλωσε στο CNN ότι αρκετοί άνθρωποι ήταν επίσης σε κρίσιμη κατάσταση μετά την έκρηξη.

Reports of an explosion of a fuel station/tanker at Wellington (PMB) im Freetown, Sierra Leone – reports of casualties

Dozens of people are feared dead after a gas station exploded on Friday night in the eastern surbub of #Freetown #SierraLeone, rescue efforts continue pic.twitter.com/9QdiR6VIFj

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) November 6, 2021