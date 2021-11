Οι αυστραλιανές Αρχές απήγγειλαν κατηγορίες στον 36χρονο, που συνελήφθη την Τετάρτη, για την απαγωγή της 4χρονης Κλίο Σμιθ.

Τα ίχνη του παιδιού από την Αυστραλία αγνοούνταν για 18 ολόκληρες ημέρες. Το 4χρονο κορίτσι βρέθηκε κλειδωμένο στο σπίτι του κατηγορουμένου, ενώ η υπόθεσή της ξύπνησε οδυνηρές μνήμες από την υπόθεση εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν ΜακΚαν.

Η εξαφάνιση της μικρής Κλίο συγκλόνισε την Αυστραλία και, μετά από μια πληροφορία για ένα ύποπτο αυτοκίνητο, οι Αρχές κατάφεραν να την εντοπίσουν.

Το παιδί ήταν κλειδωμένο στο σπίτι του 36χρονου στο Κάρναρβον, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η αρπαγή του δεν ήταν προσχεδιασμένη αλλά «ευκαιριακή».

Ο 36χρονος Τέρι Κέλι συνελήφθη για την αρπαγή του μικρού κοριτσιού, ενώ αρχικά δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες καθώς χρειάστηκε να διακομισθεί στο νοσοκομείο.

Τα Αυστραλιανά ΜΜΕ έκαναν λόγο για αυτοτραυματισμό του κατά την διάρκεια της κράτησής του και φωτογραφίες του μέσα από το ασθενοφόρο έκαναν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η μητέρα του συγκρατούμενου του Τέρι Κέλι, όπως αναφέρει η Daily Mail, υποστηρίζει ότι ο γιός της ξυλοκόπησε τον 36χρονο κρατούμενο όταν ο ίδιος έμαθε ότι ο συγκρατούμενος του είναι κατηγορούμενος για την αρπαγή της μικρής Κλίο Σμιθ.

«Μόλις έμαθε ότι αυτός ο τύπος συνελήφθη για το μικρή Κλίo, πετάχτηκε πάνω, τον χτύπησε και τον έκανε μαύρο. Είναι μεγάλος μάγκας, αλλά τα κατάφερε», φέρεται να δηλώνει η μητέρα συγκρατούμενου του Τέρι Κέλι.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας φάνηκε πως αρνήθηκε να σχολιάσει τους ισχυρισμούς της γυναίκας.

Ο κατηγορούμενος για την αρπαγή του κοριτσιού φέρεται να έχει εμμονή με τις κούκλες. Μάλιστα στο διαδίκτυο κυκλοφορούν φωτογραφίες που φαίνεται το σπίτι του γεμάτο με κούκλες.

Αυτό που παραμένει ακόμη άγνωστο είναι το αν ο 36χρονος χρησιμοποίησε τα παιχνίδια για να παρασύρει το μικρό παιδί. Όταν μάλιστα ο εκπρόσωπος Τύπου των Αυστραλιανών Αρχών ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους, εκείνος αρνήθηκε να σχολιάσει.