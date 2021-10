Φωτιά πήρε το πληκτρολόγιο των χρηστών στα social media μετά την ανακοίνωση του Μαρκ Ζάκερμπεργκ να αλλάξει το όνομα της θυγατρικής εταιρείας και να την μετονομάσει σε Meta.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο CEO της Facebook ανακοίνωσε το μεγαλεπήβολο πλάνο για το μέλλον της εταιρίας του με φόντο τις διαρροές, τα σκάνδαλα και τα προβλήματα που έχουν αποτελέσει πλήγμα για την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Έτσι το όνομα της εταιρίας πλέον θα είναι META από το metaverse, δηλαδή το μετασύμπαν, ενός νέου διαδικτυακού κόσμου όπου οι χρήστες θα συνυπάρχουν και θα επικοινωνούν σε εικονικούς χώρους.

Ωστόσο ορισμένοι χρήστες του Twitter αντιλήφθηκαν πως η συγκυρία δεν είναι τυχαία και πως προσπαθεί να προκαλέσει «σούσουρο» ώστε να καλυφθούν οι φωνές από τα σκάνδαλα που έχουν βγει στην επιφάνεια.

