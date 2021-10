Η Γαλατάσαραϊ κατάφερε να φύγει με ένα τεράστιο διπλό από τη Ρωσία, καθώς επικράτησε με 1-0 της Λοκομοτίβ Μόσχας και έτσι εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία της Ρώμης, μεγαλώνοντας τη διαφορά από τη δεύτερη Λάτσιο στους 3 βαθμούς.

Οι άνθρωποι της ρωσικής ομάδας πάντως φαίνεται πως είχαν προετοιμαστεί για την… ήττα. Διότι, πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση νόμιζαν πως θα αντιμετωπίσουν την… Μπάγερν.

Πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση, οι άνθρωποι των Ρώσων έβγαλαν τις ενδεκάδες όπως συνηθίζεται, στα μάτριξ του γηπέδου. Όπως φάνηκε ωστόσο, η ενδεκάδα της Γάλατα είχε μερικές… αλλαγές.

Αντί για τα ονόματα των ποδοσφαιριστών της τουρκικής ομάδας, οι οθόνες έδειξαν μια ενδεκάδα που απαρτιζόταν με ποδοσφαιριστές της Μπάγερν! Τουλάχιστον το… έσωσαν και έβαλαν προπονητή τον Τερίμ…

Bayern player names displayed as Galatasaray’s in error before their Europa League game against Lokomotiv Moscow [📸 @DailySabah] pic.twitter.com/oatQqjgmfY

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 21, 2021