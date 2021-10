Η Πάρις Χίλτον εξομολογήθηκε πριν λίγους μήνες μέσα από σειρά μίνι ντοκιμαντέρ στο YouTube, ότι οι γονείς της την είχαν στείλει ως έφηβη έγκλειστη σε κέντρο θεραπείας νέων με παραβατική συμπεριφορά στην Γιούτα, κάτι που της άφησε ανεξίτηλα τραύματα στην ψυχή της.

Η 40χρονη σήμερα Πάρις Χίλτον έδωσε συνέντευξη Τύπου έξω από το Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον σχετικά με το νομοσχέδιο για την εποπτεία στα ιδρύματα «προβληματικών» νέων. Συστήθηκε ως επιζήσασα κακοποίησης και μίλησε για τα όσα βίωσε σε ένα από αυτά τα σχολεία-ιδρύματα.

“Today, I come here not as Paris Hilton, but as a survivor”: The hotel heiress joined members of Congress on Wednesday in support of legislation aiming to establish a bill of rights for teens in congregate care facilities. pic.twitter.com/amoi9LSykc — CBS News (@CBSNews) October 20, 2021



«Δε θέλω να με δείτε σαν την Πάρις Χίλτον. Θέλω να με δείτε σαν μία από τις επιζώσες, είμαστε πολλές» είπε η Πάρις Χίλτον.

Έχοντας στο πλευρό της τον Γερουσιαστή Τζέφ Μέρκλεϊ και εκπροσώπους του Κογκρέσου, η Πάρις Χίλτον εξομολογήθηκε:

«Με στραγγάλισαν. Με χαστούκισαν στο πρόσωπο. Με παρακολούθησαν άνδρες υπάλληλοι να κάνω μπάνιο. Μου μιλούσαν χυδαία. Με ανάγκασαν να πάρω φάρμακα χωρίς τη σωστή διάγνωση. Δεν μου παρείχαν σωστή εκπαίδευση. Με έκλειναν στην απομόνωση, ένα δωμάτιο που έζεχνε αίμα και τόσα άλλα»

Thank you @WashingtonPost for allowing me to share my voice in this important op-ed. Since releasing my documentary, This Is Paris, I made a promise to never stop fighting for children and teens still suffering from institutional abuse. Read now:https://t.co/fjyWbz59K3 pic.twitter.com/POBRPfbzsn — Paris Hilton (@ParisHilton) October 18, 2021



Συνέχισε λέγοντας ότι «Για 20 χρόνια δεν μπορούσα να κοιμηθώ τη νύχτα, καθώς αναμνήσεις από την σωματική βία, το αίσθημα της μοναξιάς και την απώλεια φίλων, έπαιζαν συνέχεια το μυαλό μου. Αυτό δεν ήταν αϋπνία. Ήταν τραύμα.»

“My parents were promised that tough love would fix me.” Paris Hilton speaks on Capitol Hill about abuse she says she experienced at a youth treatment center in Utah. https://t.co/Kog0xb8XLt pic.twitter.com/1Q2tt4hNJj — ABC News (@ABC) October 20, 2021



Στο πλευρό της βρέθηκαν και άλλα θύματα όπως και η μητέρα της η οποία φαίνεται να έχει μετανιώσει για την επιλογή της να την στείλει σε εκείνο το «σχολείο», ενώ συνεργεία κατέγραφαν τη συνέντευξη για το επερχόμενο reality σόου της κληρονόμου.