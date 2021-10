Αναπάντεχη ήταν η χθεσινή ψηφοφορία στο Big Brother καθώς o Στηβ, ο Νίκος και η Ευδοκία ήταν υποψήφιοι προς αποχώρηση.

Τελικά το κοινό αποφάσισε ότι ο Στηβ Μιλάτος είναι αυτός που πρέπει να φύγει με τους συμπαίκτες του να μένουν άναυδοι.

Πριν από την ψηφοφορία, μία εβδομάδα γεμάτη εντάσεις επικράτησε στο σπίτι καθώς η είσοδος των τριών νέων παικτών έφερε τα πάνω κάτω.

Η Βιολέτα είχε ποινή γιατί απέκρυψε ότι γνώριζε τον Στηβ Μιλάτο, ο Νάσος δημιούργησε αντιπάθειες και κυρίως στην Ανχελίτα ενώ ποινή επιβλήθηκε και στην Σαμάνθα Μίσοβιτς, επειδή προσπάθησε να κατευθύνει την ψηφοφορία για ορισμένους παίκτες.

Η αποχώρηση του Μηλάτου ήταν αδύνατον να αφήσει ασυγκίνητους τους χρήστες των socila media με το Twitter να φιλοξενεί όλες τις απόψεις.

Who wore it better #BigBrotherGR pic.twitter.com/SaPa4jpxqZ

— Cornholio (@cornholiogr) October 8, 2021