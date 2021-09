Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν από σεισμό με ρηχό εστιακό βάθος που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, τοπική ώρα, στην επαρχία Σιτσουάν στην νοτιοδυτική Κίνα, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν τους θανάτους, χωρίς να διευκρινίσουν τις τοποθεσίες που σημειώθηκαν και δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες, ανέφερε το κινεζικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο CGTN.

#Breaking Many schools in Luzhou organized emergency evacuation for students when a magnitude-6.0 earthquake hit China’s Luzhou, #Sichuan Province at 4:33 local time. pic.twitter.com/wXcYglQ6CP

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS) η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 5,4 βαθμών, αλλά το Κέντρο Σεισμικών Δικτύων της Κίνας μέτρησε το μέγεθος σε 6 βαθμούς.

Και οι δύο φορείς εντόπισαν το επίκεντρο του σεισμού σε μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, περίπου 120 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της μεγαλούπολης Τσονγκτσίνγκ, της οποίας η μητροπολιτική περιοχή έχει πληθυσμό περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους.

«Είναι πιθανό να υπάρχουν σημαντικές ζημιές και η καταστροφή είναι πιθανώς εκτεταμένη» ανέφερε το USGS σε αρχική του εκτίμηση.

Το 2008, η επαρχία Σιτσουάν επλήγη από έναν σεισμό μεγέθους 7,9 βαθμών, που είχε αποτέλεσμα 87.000 νεκρούς ή αγνοούμενους.

As of 5 am Thursday, two people were confirmed dead and three others injured after a 6.0-magnitude #earthquake jolted Luzhou city, southwest #China‘s #Sichuan province.Luzhou city has launched a level-I emergency response and sent personnel for disaster investigation and rescue. pic.twitter.com/dvhIHdsYOZ

— Love Sichuan (@SichuanDaily) September 16, 2021