«Ορίστε! Ας δοκιμάσουν», ήταν η απάντηση του Τζο Μπάιντεν, στις οργισμένες αντιδράσεις και απειλές Ρεπουμπλικανών για το προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε, καθιστώντας υποχρεωτικό τον εμβολιασμό κατά της Covid-19 των 2/3 των Αμερικανών εργαζομένων.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος, ειδικά με κάποιους Ρεπουμπλικανούς κυβερνήτες, που είναι τόσο αλαζόνες με την υγεία των παιδιών και των μελών των κοινοτήτων τους», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την επίσκεψή του σε σχολείο της Ουάσιγκτον, με το βλέμμα στραμμένο ανήσυχα, νοητά, στην απρόσκοπτη συνέχεια της σχολικής χρονιάς, αλλά και της ανάκαμψης της αμερικανικής οικονομίας.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους για την πορεία της πανδημίας. Με την παραλλαγή «Δέλτα» να «καλπάζει» (και) στις ΗΠΑ, τα κρούσματα ανηλίκων αυξάνονται και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία έχουν αυξηθεί, κυρίως ανεμβολίαστων ενηλίκων και στον χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης αμερικανικό νότο.

Ο εβδομαδιαίος μέσος όρος κρουσμάτων έχει πια φτάσει σε παναμερικανικό επίπεδο τα 136.000, οι νοσηλείες τις 11.750 και οι θάνατοι ξεπερνούν τους χίλιους, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσαν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ.

Ο κίνδυνος για τους ανεμβολίαστους είναι 4,5 φορές αυξημένος να νοσήσουν από κοροναϊό, δεκαπλάσιος να νοσηλευτούν και ενδεκαπλάσιος να πεθάνουν, τόνισε η διευθύντρια της ομοσπονδιακής υπηρεσίας υγείας, Δρ. Ροσέλ Βαλένσκι.

Παρ’ όλα αυτά, 80.000 εκατομμύρια Αμερικανοί -περίπου το 25% του πληθυσμού- αρνούνται να λάβουν έστω και μία δόση εμβολίου.

«Λάδι στη φωτιά» της πόλωσης -που έχει πάρει εδώ και καιρό στις ΗΠΑ σαφείς πολιτικές διαστάσεις- σπεύδουν τώρα να ρίξουν στελέχη των Ρεπουμπλικανών, και δη κυβερνήτες πολιτειών, που έχουν απαγορεύσει με εντολές ακόμη και την υποχρεωτικότητα στη χρήση μάσκας στα σχολεία.

Συνολικά, 19 Ρεπουμπλικανοί κυβερνήτες κατέκριναν την απόφαση Μπάιντεν.

Τουλάχιστον πέντε εξ αυτών -των Τέξας, Μιζούρι, Τζόρτζια, Ουαϊόμινγκ και Νότια Ντακότα- προανήγγειλαν προσφυγές κατά του προεδρικού διατάγματος, καταγγέλλοντάς το ως αντισυνταγματικό.

South Dakota will stand up to defend freedom.

«Είναι επίθεση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις» και «ήδη εργαζόμαστε για να σταματήσουμε αυτή την κατάχρηση εξουσίας» ξεσπάθωσε ο τραμπικός Τεξανός κυβερνήτης, Γκρεγκ Άμποτ.

Στο μεσοδιάστημα, η πολιτεία του σαρώνεται από τη «Δέλτα», ενόσω ο ίδιος βρίσκεται σε μετωπική σύγκρουση με τον Λευκό Οίκο και σε ανοιχτή δικαστική διαμάχη με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, για τον νόμο-«έκτρωμα» που πρόσφατα υπέγραψε απαγορεύοντας επί της ουσίας τις αμβλώσεις.

Από κοντά και η πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, Ρόνα Μακντάνιελ, ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι η κομματική Εθνική Επιτροπή θα μηνύσει την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Joe Biden told Americans when he was elected that he would not impose vaccine mandates. He lied.

When his decree goes into effect, the RNC will sue the administration to protect Americans and their liberties. pic.twitter.com/XinwFw4bam

September 10, 2021