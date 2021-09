«Εμπνευσμένο ηγέτη του κόσμου» χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Εντι Ράμα ο γιος του Τζορτζ Σόρος, Αλεξάντερ.

Ο γιος του Σόρος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νέα φωτογραφία του με τον Εντι Ράμα, πλέκοντάς του το εγκώμιο.

«Με τον φίλο μου Εντι Ράμα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο (σ.σ.: 28-29 Αυγούστου) στα Τίρανα, ο οποίος συνεχίζει να επιδεικνύει εμπνευσμένες ηγετικές ικανότητες στη χώρα, σε όλη την περιοχή και σε όλο τον κόσμο» έγραψε ο Αλεξάντερ Σόρος σε ανάρτησή του στο Instagram.

Οι εγκωμιαστικές αναρτήσεις του υιού Σόρος για τον Εντι Ράμα έχουν πυκνώσει το τελευταίο διάστημα μαζί με τις επισκέψεις του στην Αλβανία.

«Ο γιος του φιλάνθρωπου Τζορτζ Σόρος, ο Αλεξάντερ, πέρασε αυτό το Σαββατοκύριακο στις αλβανικές ακτές μαζί με τον πρωθυπουργό Εντι Ράμα», σχολίαζε η αλβανική ιστοσελίδα shqiptarja.com πριν μερικές εβδομάδες.

«Ηταν υπέροχο που επέστρεψα στην όμορφη αλβανική ακτή με τον καλό μου φίλο τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Εντι Ράμα. Δείτε τις φωτογραφίες μιας από τις ομορφότερες και παρθένες ριβιέρες της Ευρώπης», γράφει ο υιός Σόρος στο Instagram.

Την ίδια περίοδο φτάνουν στη γειτονική χώρα οι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, οι πρώτοι από τους οποίους, σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ήταν μέλη της Κοινωνίας των Πολιτών και του Ιδρύματος Ανοιχτή Κοινωνία, του Σόρος, στο Αφγανιστάν.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Αλεξάντερ Σόρος σε ανάρτησή του είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες από τη συνάντησή του με τους πρώτους αφγανούς πρόσφυγες στο Δυρράχιο της Αλβανίας.

Ο Εντι Ράμα, από την άλλη, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο CNN, είχε ανεβάσει τον αριθμό των αφγανών προσφύγων που θα υποδεχτεί η Αλβανία στις 4.000 από τις 2.000 που είχε αρχικά υποσχεθεί.

Κι΄ ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στη γειτονική χώρα, ο υιός Σόρος ξαφνικά κατηγορεί την Ελλάδα, με ανάρτησή του και πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για το τείχος που όρθωσε στον Εβρο προκειμένου να αποτρέψει την είσοδο μεταναστών.

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να χτίζει ψηλότερα τείχη και να πανικοβάλλεται. Θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσει τους πρόσφυγες» έγραψε ο Αλεξάντερ Σόρος στο Twitter.

Παραθέτει, μάλιστα, φωτογραφία από τον Guardian, ο οποίος στο άρθρο του τονίζει πως «οι έλληνες υπουργοί ορκίζονται να γυρίσουν πίσω πρόσφυγες».

Greece should not be building higher walls and giving into panic. It should take concrete steps to help refugees. https://t.co/a7Kebr6wWv

— Alexander Soros, PhD (@AlexanderSoros) August 26, 2021