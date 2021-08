Πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Σεβίλλη για την απόκτηση του Τζουλς Κουντέ φέρεται να βρίσκεται η Τσέλσι.

Όπως αναφέρει το «Sky Sport Italia», οι «μπλε» είναι μία ανάσα από την συμφωνία με τους Ισπανούς σε ένα ποσό που φτάνει στα 50 εκατ. ευρώ.

Έτσι η Τσέλσι θα ενισχυθεί σημαντικά και στην άμυνά της ενώ δεν προχώρησε η μεταγραφή του Ζουμά στη Γουέστ Χαμ.

It looks like Jules Kounde is closing in on a £42m move to Chelsea. https://t.co/8S8yEZa6j4

— Chelsea FC News (@Chelsea_FL) August 25, 2021