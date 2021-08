Στα 58 του χρόνια πέθανε ο βρετανός κωμικός ηθοποιός Sean Lock, ο οποίος, όπως επιβεβαίωσε ο ατζέντης του, έπασχε από καρκίνο.

Ο Lock έγινε γνωστός από τη σειρά «8 Out of 10 Cats» ενώ είχε εμφανιστεί και στις σειρές «QI», «The Last Leg», «Have I Got News for You» και «The Big Fat Quiz of the Year».

Σε ανακοίνωσή του, ο επίσης κωμικός ηθοποιός Λι Μακ και επιστήθιος φίλος του Λοκ χαρακτήρισε τραγική την είδηση του θανάτου του και τον χαρακτήρισε αυθεντικό στην κωμωδία και τη ζωή.

Ποιος ήταν

Ο ίδιος ξεκίνησε την κωμωδία του ως stand-up κωμικός, κέρδισε το Βραβείο Βρετανικής Κωμωδίας το 2000 στην κατηγορία Best Live Comic, και προτάθηκε για το Βραβείο Κωμωδίας Perrier.

Ήταν γνωστός για τις εμφανίσεις του στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Το πρακτορείο που τον εκπροσωπούσε ενημέρωσε για τον θάνατο του αγαπητού ηθοποιού:

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Sean Lock. Πέθανε στο σπίτι του από καρκίνο, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Ήταν ένας από τους καλύτερους Βρετανούς κωμικούς, η απεριόριστη δημιουργικότητά του, η αστραπιαία ευφυία του και η παράλογη λάμψη του έργου του τον καθιέρωσαν ως μία μοναδική φωνή στη βρετανική κωμωδία», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Ο Lock ήταν παντρεμένος και είχε τρία παιδιά.