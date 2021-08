Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχει ξεκινήσει η φετινή σεζόν για τον Κώστα Τσιμίκα, που είναι βασικός και αναντικατάστατος σε όλα τα φιλικά προετοιμασίας της Λίβερπουλ.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού μπορεί πέρσι να μην κατάφερε να βρει πολύ χρόνο συμμετοχής, αφού έπαιξε μόλις σε 7 παιχνίδια (225 λεπτά), αλλά φέτος εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ευκαιρία που του δίνεται από τον Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Έλληνας μπακ μετά την ασίστ που έβγαλε στον Σαντιό Μανέ στο φιλικό των «ρεντς» με τη Στουτγκάρδη, μοίρασε άλλη μία σήμερα, αυτή τη φορά στον Φιρμίνο, σε μια ακόμη φιλική αναμέτρηση της αγγλικής ομάδας με την Οσασούνα.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Ρόμπερτσον σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές εμφανίσεις, που πραγματοποιεί ο Κώστας Τσιμίκας στα φιλικά προετοιμασίας, κάνουν κάτι παραπάνω από πιθανό το ενδοχέμενο να πάρει φανέλα βασικού από τον Γιούρργκεν Κλοπ ο πρώην «ερυθρόλευκος».

21 – GOAL – FIRMINO

A lovely move from the Reds sees Bobby finish off a beautiful cross from Tsimikas.

[2-0] | #LFCPreSeason

— Liverpool FC (@LFC) August 9, 2021