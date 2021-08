Μαχητικά της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας διεξήγαγαν επιδρομές εναντίον περιοχών στον Λίβανο από όπου εκτοξεύθηκαν χθες Τετάρτη ρουκέτες εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, ανέφερε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Πέμπτη ο ισραηλινός στρατός.

«Νωρίτερα (…) εκτοξεύθηκαν ρουκέτες από τον Λίβανο στο ισραηλινό έδαφος. Σε αντίδραση, μαχητικά έπληξαν τις θέσεις από όπου εκτοξεύθηκαν και υποδομές που χρησιμοποιούνται από τρομοκρατικές οργανώσεις στον Λίβανο», ανέφερε ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού.

Λίγη ώρα μετά την εκτόξευση των τουλάχιστον τριών ρουκετών χθες το μεσημέρι, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε πως ανταπέδωσε με πυρά πυροβολικού κατά του λιβανικού εδάφους.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών διαβεβαίωσαν πως δεν υπήρξαν θύματα.

🚨Reports of new @IAFsite strikes in the vicinity of Aaichiyeh, Southern #Lebanon, in response to rocket fire into #Israel earlier today, the fourth wave of attacks. 1/2 pic.twitter.com/0afVD4fhFK

— AJ News Club (@ajnewsclub) August 4, 2021