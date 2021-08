Στις 15.44, τοπική ώρα, το περιφερειακό κέντρο διοίκησης της αστυνομίας έλαβε κλήσεις για πολλαπλούς πυροβολισμούς στην περιοχή Νέσμπι, στο βόρειο τμήμα του Κριστιανστάντ.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά Μέσα, σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ενώ πολλά ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις σοβαρά τραυματίες που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, τα θύματα είναι δύο άνδρες περίπου 30 ετών και μια γυναίκα γύρω στα 60.

Τουλάχιστον δύο περιοχές έχουν αποκλειστεί ως ύποπτες σκηνές εγκλήματος. Μια εξ’ αυτών είναι ένα εμπορικό κέντρο της περιοχής.

Το Νέσμπι έχει χαρακτηριστεί από την αστυνομία ως «ευαίσθητη» περιοχή μετά από μια σειρά από πρόσφατες ταραχές και δολοφονίες στην περιοχή.

Η περιοχή έχει υψηλό ποσοστό ανεργίας και χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

