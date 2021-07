Κάθε χρόνο ανυπομονούμε να έρθει το καλοκαίρι ώστε να επωφεληθούμε από την ευεργετική και χαλαρωτική επίδραση του ήλιου και της θάλασσας.

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παράλληλα έχουν και αρκετές επιπτώσεις στην επιδερμίδα και τα μαλλιά μας, όπως η αφυδάτωση και το ξεφλούδισμα. Έτσι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υιοθετήσουμε την κατάλληλη ρουτίνα ομορφιάς, ώστε να απολαύσουμε τις διακοπές μας ασφαλείς και λαμπερές. Ακόμη κι αν δεν φύγουμε φέτος για διακοπές, όλο και κάποια εξόρμηση στην παραλία θα κάνουμε.

Προκειμένου να αποκτήσουμε το πολυπόθητο και κολακευτικό μαύρισμα των ονείρων μας, χωρίς να θυσιάσουμε την ασφάλειά μας, υπάρχουν ορισμένα tips που είναι σύμμαχοί μας σε αυτή την προσπάθεια.

Δυστυχώς δεν είμαστε όλοι ίσοι κάτω από τον ήλιο, αφού κάθε οργανισμός παράγει διαφορετική ποσότητα μελανίνης, η οποία μας προστατεύει και βοηθάει στο μαύρισμα. Ανάλογα με τη μελανίνη που έχουμε και το χρώμα των ματιών και των μαλλιών μας, ανήκουμε σε έναν από τους 6 παρακάτω φωτοτύπους και βάσει αυτού πρέπει να επιλέγουμε το αντηλιακό μας και να προσαρμόζουμε την έκθεσή μας στον ήλιο.

Φωτότυπος 1: Πολύ ανοιχτή, σχεδόν χλωμή επιδερμίδα, συνήθως με φακίδες. Καίγεται πολύ εύκολα από τον ήλιο και δεν μαυρίζει.

Φωτότυπος 2: Ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα. Καίγεται εύκολα και μαυρίζει δύσκολα.

Φωτότυπος 3: Ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα. Ερεθίζεται σχετικά εύκολα, αλλά μαυρίζει ελαφρώς.

Φωτότυπος 4: Σταρένια επιδερμίδα, σκουρόχρωμα μαλλιά και μάτια. Ερεθίζεται σπάνια και μαυρίζει αρκετά εύκολα.

Φωτότυπος 5: Μελαψή επιδερμίδα. Μαυρίζει πολύ εύκολα και καίγεται σπάνια.

Φωτότυπος 6: Σοκολατί ή μαύρη επιδερμίδα. Δεν καίγεται ποτέ.

Οι τρεις πρώτοι φωτότυποι έχουν αυξημένες ανάγκες σε δείκτη προστασίας και μειωμένη ανεκτικότητα στον ήλιο. Αντιθέτως, οι τρεις τελευταίοι φωτότυποι έχουν σχετικά μειωμένες ανάγκες σε δείκτη προστασίας και αυξημένη ανεκτικότητα στον ήλιο.

Απλώνουμε το αντηλιακό 20’ προτού βγούμε στον ήλιο.

Αν κολυμπάμε πολλή ώρα ή κάνουμε σπορ στην παραλία, προτιμούμε τα αδιάβροχα αντηλιακά.

Απλώνουμε γενναία ποσότητα αντηλιακού.

Μετά το κολύμπι, το σκούπισμα ή το παιχνίδι ή την άσκηση, επαναλαμβάνουμε την εφαρμογή.

Αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο από τις 11.00 ως τις 16.00.

Χρησιμοποιούμε διαφορετικό αντηλιακό στο πρόσωπο και στο σώμα, καθώς η επιδερμίδα του προσώπου είναι πιο λεπτή και ευαίσθητη.

Ακόμη και όταν έχει συννεφιά ή καθόμαστε κάτω από την ομπρέλα, φοράμε αντηλιακό, αφού οι υπεριώδεις ακτίνες μάς φτάνουν ούτως ή άλλως.

Δεν ξεχνάμε το καπέλο και τα γυαλιά, ώστε να ενισχύσουμε την προστασία μας.

Πίνουμε πολύ νερό για να αποφύγουμε την αφυδάτωση και ενισχύουμε τη διατροφή μας με λαχανικά και φρούτα με κόκκινο ή πορτοκαλί χρώμα, όπως τα καρότα, οι ντομάτες, τα ροδάκινα, τα οποία έχουν βιταμίνη C και Β-καροτένιο, καθώς και αντιοξειδωτική δράση.

Δεν αμελούμε την προστασία των μαλλιών μας, αφού ο ήλιος και το αλάτι τείνουν να τα αφυδατώνουν. Εφαρμόζουμε, λοιπόν, ένα ειδικό προϊόν με αντηλιακά φίλτρα.

Όσο και αν προσέχουμε την επιδερμίδα και τα μαλλιά μας κατά την επίσκεψή μας στην παραλία, δεν αρκεί για να αποφύγουμε την ανεπιθύμητη ξηρότητα που επιφέρουν ο ήλιος και το αλάτι.

Κάνοντας, λοιπόν, τα παρακάτω μετά τις βουτιές μας, χαρίζουμε στο σώμα μας όλη την ενυδάτωση που χρειάζεται και αναστρέφουμε τη ζημιά που έχει προκληθεί.

Ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα που είναι πιθανό να εκδηλωθούν μετά την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο είναι η αφυδάτωση. Εάν δεν επαναφέρουμε την υγρασία στην επιδερμίδα μας, κινδυνεύουμε να εμφανίσουμε λεπτές γραμμές και ρυτίδες.

Φροντίζουμε να πλένουμε το πρόσωπό μας με ένα απαλό καθαριστικό και αποφεύγουμε τα ισχυρά καθαριστικά που ξηραίνουν περισσότερο το δέρμα. Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε μια ενυδατική κρέμα ή ένα ενυδατικό σέρουμ, τα οποία μπορούμε να φυλάμε στο ψυγείο, ώστε να δροσίζουν το δέρμα μας κατά την εφαρμογή.

Για να απομακρύνουμε τα νεκρά κύτταρα και να απορροφηθούν βαθύτερα τα προϊόντα ενυδάτωσης, κάνουμε απολέπιση 1-2 φορές την εβδομάδα με ένα ήπιο απολεπιστικό με μικρούς κόκκους.

Σημαντικό ρόλο στην ενυδάτωση του δέρματός μας παίζουν οι μάσκες, οι οποίες θρέφουν και περιποιούνται βαθιά την επιδερμίδα μας.

Το πρώτο μας βήμα μετά το μπάνιο στη θάλασσα ή την πισίνα πρέπει να είναι το ντους με ένα καθαριστικό που ενυδατώνει και καταπραΰνει την επιδερμίδα.

Παράλληλα, δεν ξεχνάμε την απολέπιση του σώματός μας 1-2 φορές την εβδομάδα, ώστε να απομακρύνουμε τα νεκρά κύτταρα και να παρατείνουμε το μαύρισμα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Αν το δέρμα μας έχει ερεθιστεί από τον ήλιο, αποφεύγουμε την απολέπιση και κάνουμε ντους με χλιαρό νερό.

‘Εχοντας κάνει απολέπιση, έχουμε προετοιμάσει το δέρμα μας ώστε να απορροφήσει σε βάθος όλες τις ωφέλιμες ουσίες του after sun γαλακτώματος. Αν θέλουμε μια απλή ενυδάτωση μετά τον ήλιο, επιλέγουμε μια σύνθεση με ενυδατικούς και θρεπτικούς παράγοντες, όπως το βούτυρο καριτέ, τα φυσικά λιπαρά οξέα ω-3 και ω-6. Στην περίπτωση που κοκκινίζουμε εύκολα, καλό είναι να στραφούμε σε μια αναπλαστική και καταπραϋντική φόρμουλα με συστατικά όπως το υαλουρονικό οξύ, η αλόε βέρα, η βιταμίνη Ε, η πανθενόλη και εκχυλίσματα χαμομηλιού ή καλέντουλας.

