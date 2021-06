Αλγεινές εντυπώσεις έχει προκαλέσει το «γλίστρημα» του πίνακα του Πικάσο από τον πάγκο που είχε τοποθετηθεί και η πτώση στο δάπεδο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου το πρωί της Τρίτης.

Πρόκειται για μια άτυχη στιγμή, σημειώθηκε την Τρίτη, λίγο πριν τις ανακοινώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, για την εξιχνίαση της υπόθεσης κλοπών έργων του Πικάσο και του Μοντριάν από την Εθνική Πινακοθήκη το 2012.

Συγκεκριμένα, ενώ οι δυο πίνακες είχαν τοποθετηθεί σε έναν πάγκο για να εξυπηρετηθούν οι φωτογράφοι που ήθελαν να πάρουν τις σχετικές λήψεις, εκείνος του Πικάσο με «το γυναικείο κεφάλι» γλίστρησε και να έπεσε στο δάπεδο.

Σα να μην έφτανε αυτό, ένας από τους αστυνομικούς που βρισκόταν στον χώρο με γυμνά χέρια φαίνεται να πιάνει άτσαλα τον πίνακα προκειμένου να τον επανατοποθετήσει στη θέση του.

Όπως είναι φυσιολογικό, η εν λόγω εικόνα ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, αφού πρόκειται για έναν πίνακα ανεκτίμητης αξίας (δείτε εδώ γιατί) που αποτελεί εθνική κληρονομιά για την Ελλάδα.

Μάλιστα, το εν λόγω γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο και από το διεθνή ΜΜΕ. Συγκεκριμένα, το BBC «άδραξε» την ευκαιρία και με ξεχωριστό θέμα αναφέρεται στο… φιάσκο του πατώματος.

Στο δημοσίευμα του BBC φιλοξενείται το βίντεο με την πτώση του πίνακα και στη συνέχεια με αρκετή δόση ειρωνείας γράφει: «Το τελευταίο πράγμα που θέλετε να κάνετε με έναν πίνακα του Πάμπλο Πικάσο είναι να τον ρίξετε – ειδικά όταν έχει ανακτηθεί μετά από εννέα χρόνια».

Picass..no!!! 🖼️

Recovered Picasso painting slips on to the floor during news conference https://t.co/vKPQ9IyIFB

— BBC News (UK) (@BBCNews) June 30, 2021