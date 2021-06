Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν μετά την κατάρρευση πολυώροφου κτιρίου στο Μαϊάμι.

Μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο οκτώ άνθρωποι.

Το κτίριο κατέρρευσε περίπου στις δύο τα ξημερώματα, τοπική ώρα, πιάνοντας στον ύπνο τους ενοίκους.

«Πρόκειται για μια τρομερή καταστροφή, τα κτίρια δεν πέφτουν έτσι απλά» ανέφερε ο δήμαρχος Charles W. Burkett.

Περισσότερα από 80 οχήματα διάσωσης μετέβησαν στο σημείο όπου σήμερα τα ξημερώματα της Πέμπτης, άρχισε ξαφνικά να σείεται ένα τμήμα του κτιρίου και να καταρρέει σαν τραπουλόχαρτο.

Για δεκάδες εγκλωβισμένους κάνουν λόγο τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες, ο Μάικλ Ρουίζ δήλωσε στο CNN πως «ήταν κάτι σαν την 11η Σεπτεμβρίου».

«Ακούγονται ουρλιαχτά από τα ερείπια», υποστηρίζει ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας που βρίσκεται κοντά στον τόπο της καταστροφής, γράφει η εφημερίδα Bild.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X

— Jamal Akakpo 🇬🇭 (@AkakpoJamal) June 24, 2021