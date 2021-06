Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ο Έλληνας προπονητής, Δημήτρης Πρίφτης και οι πράσινοι έχουν δώσει τα χέρια και το μόνο που απέμενε ήταν να λύσει τη συνεργασία του με την Ούνικς Καζάν.

Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Αντρεάνι, έγινε πριν από λίγη ώρα.

Ο Πρίφτης και η Ούνικς συμφώνησαν να χωρίσουν τους δρόμους τους μετά από τέσσερα χρόνια συνεργασίας και ο Έλληνας προπονητής ετοιμάζεται να αναλάβει ως head coach του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε πως ο Πρίφτης είχε βρεθεί στο πλευρό του Φραγκίσκου Αλβέρτη σαν βοηθός το 2014, στους λίγους μήνες που ο Φράνκι είχε κάτσει στον πάγκο.

DONE DEAL:

Dimitris Priftis and Unics Kazan have reached an agreement for a multi-year renewal. The club, which will be in the next EuroLeague, will make the official announcement when the EuroCup final with AS Monaco is finished.#EuroLeague #Basketball #Baloncesto #Казань

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) April 29, 2021