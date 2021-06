Σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν σήμερα στο νότιο Ισραήλ, αλλά η ενεργοποίησή τους οφειλόταν σε πυρά πολυβόλων εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, δεν εκτοξεύθηκαν ρουκέτες ούτε όλμοι από τη Λωρίδα της Γάζας, ενημέρωσε το γενικό επιτελείο τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Επειτα από προηγούμενη αναφορά περί ενεργοποίησης των σειρήνων της αεράμυνας στο νότιο Ισραήλ, γνωστοποιούμε ότι η προειδοποίηση οφειλόταν σε πυρά πολυβόλων από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της ισραηλινής επικράτειας και όχι στην εκτόξευση πυραύλων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

The sirens that sounded in southern Israel were triggered by incoming fire, not rockets, from Gaza towards Israel.

— Israel Defense Forces (@IDF) June 17, 2021