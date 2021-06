Ο Κάνιε Γουέστ (Kanye West) εξέπληξε για μία ακόμα φορά τους θαυμαστές του, παρουσιάζοντας το πρώτο κομμάτι της πολυαναμενόμενης γραμμής του Yeezy Gap.

Η κυκλοφορία συνέπεσε με τα 44α γενέθλια του διάσημου ράπερ.

Την περασμένη χρονιά η GAP και ο Κάνιε Γουέστ ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους (10ετή συμφωνία) για τη δημιουργία μιας σειράς ρούχων, η οποία θα ονομάζεται YEEZY Gap.

Kanye West’s Yeezy Gap launch isn’t sold out. But it’s still good news for the billionaire’s fortune https://t.co/Zl7erMRDuu by @MadelinePBerg pic.twitter.com/H02RLkydWR

Πρόσφατα ο Κάνιε Γουέστ εντοπίστηκε φορώντας ένα μπουφάν σε γαλάζιο χρώμα, και μάσκα που κάλυπτε το πρόσωπό του, μια επιλογή που έκανε εντύπωση δεδομένων των θερμοκρασιών που επικρατούν στο Λος Άντζελες.

Ήταν όμως η πρώτη παρουσίαση…

Today @kanyewest celebrates his 44th birthday with a surprise YEEZY x Gap drop as his first release of the collaboration; a ‘Round Jacket’ constructed of recycled nylon expressing a sky blue tone, the colour West most dislikes.https://t.co/sjdDPdFG57 pic.twitter.com/c2o0OPFWh5

— SHOWstudio (@SHOWstudio) June 8, 2021