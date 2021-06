Νέες μεθόδους και «όπλα» αναμένεται να έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις της συνοριοφυλακής στα ελληνικά χερσαία σύνορα του Έβρου.

Στη φαρέτρα της ΕΛ.ΑΣ σχεδιάζεται να εισαχθεί το «ηχητικό κανόνι» το οποίο έχει ως στόχο να τρομάζει και να αποτρέπει όποιον προσπαθήσει να εισέλθει στο ελληνικό έδαφος. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Associated Press, τους ήσυχους από πλευράς ροών μήνες της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκίμασε κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων στον Έβρο νέα ψηφιακά φράγματα, σχέδια τα οποία ενδέχεται να πάρουν επίσημα «σάρκα και οστά» το επόμενο διάστημα.

Αυτά περιλαμβάνουν νέους πύργους παρακολούθησης με κάμερες μεγάλης εμβέλειας, νυχτερινής όρασης και πολλαπλών αισθητήρων. Τα δεδομένα θα αποστέλλονται στη συνέχεια σε κέντρα ελέγχου και με τη βοήθεια ανάλυσης τεχνητής νοημοσύνης θα ειδοποιούν για ύποπτες μεταναστευτικές κινήσεις.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη συσκευή μεγάλης εμβέλειας έχει τη δυνατότητα να παράγει ήχους ανάλογης έντασης με μια έκρηξη ή ενός κινητήρα jet, αποτρέποντας όποιον προσπαθήσει να εισέλθει στο ελληνικό έδαφος.

Πάντως, ανθρωπιστικές οργανώσεις εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το γεγονός ότι με τη νέα αυτή τεχνολογία θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για τους πρόσφυγες να ξεφύγουν από πολέμους και ακραίες δυσκολίες ώστε να βρεθούν σε ασφαλές έδαφος, ενώ αποστάσεις φαίνεται πως παίρνει από την Αθήνα και η Κομισιόν, αποφεύγοντας ωστόσο προς το παρόν να απαντήσει αν το μέσο αυτό εμπίπτει στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών νόμων όταν θα λάβει τις απαραίτητες εξηγήσεις από τις ελληνικές Αρχές.

A high-pitched «sound cannon» is being used by police in Greece to deter migrants from crossing into the country from Turkey. European Union authorities are also funding a new automated surveillance network as part of a digital fortress, and border walls. https://t.co/1nlXqBRmnb pic.twitter.com/biSYqZ8Er2

Τόσο το Associated Prss όσο και η Deutsche Welle δημοσίευσαν εικόνες θωρακισμένου οχήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο είναι εξοπλισμένο με κανόνι ήχου. «Παρότι έχει μέγεθος όσο μια μικρή συσκευή τηλεόρασης, μπορεί να φτάσει σε ηχητική ένταση εκείνη μιας μηχανής αεροπλάνου» αναφέρει το ρεπορτάζ.

Όπως δήλωσε ο έλληνας αξιωματικός της αστυνομίας και επικεφαλής της αρχής της συνοριακής φρουράς της περιοχής, Δημοσθένης Καμάργιος, «αποστολή μας είναι να αποτρέψουμε την παράνομη είσοδο μεταναστών στη χώρα. Χρειαζόμαστε σύγχρονο εξοπλισμό και εργαλεία για να το κάνουμε αυτό».

Σημείωσε ακόμη ότι οι βασικές πτυχές του δικτύου αυτόματης παρακολούθησης θα τεθούν σε εφαρμογή έως το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ερευνητές πανεπιστημίων σε όλη την Ευρώπη, σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες, έχουν αναπτύξει φουτουριστική τεχνολογία παρακολούθησης και επαλήθευσης και έχουν δοκιμάσει περισσότερα από δώδεκα σχέδια στα ελληνικά σύνορα.

Δοκιμάστηκαν πιλοτικοί ανιχνευτές ψεύδους, ενώ έγιναν και προσπάθειες για την ενσωμάτωση δορυφορικών δεδομένων με πλάνα από drone σε ξηρά, αέρα, θάλασσα και υποβρύχια. Ακόμη, δοκιμάστηκαν παλμικά σκάνερ που καταγράφουν το μοναδικό δίκτυο αρτηριών και φλεβών στο χέρι ενός ανθρώπου, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν ως βιομετρικό αναγνωριστικό.

Όπως αναφέρεται σε παλαιότερο ρεπορτάζ του Pitchfork, το «ηχητικό κανόνι» (LRAD – Long Range Acoustic Device) είναι ουσιαστικά μια «ακουστική συσκευή μακράς εμβέλειας», η οποία έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί τόσο ως σύστημα ομιλίας αλλά και ως κανονικό όπλο.

Ουσιαστικά, η συσκευή η οποία τοποθετείται σε οχήματα έχει τη δυνατότητα να παράγει ήχους έως και ακραίας έντασης σε πολύ μεγάλη απόσταση. Έτσι, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης ή μιας επιχείρησης εναντίον ατόμων που προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορα, δίνεται η δυνατότητα τόσο μιας αρχικής προειδοποίησης προς το πλήθος αλλά ταυτόχρονα και της διάλυσής του μέσα από τον δυνατό και αποτρεπτικό ήχο που παράγει.

Επομένως, σε αντιδιαστολή με τα υπόλοιπα μέσα τα οποία διαθέτει η αστυνομία, στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για ένα όπλο το οποίο προκαλεί ορατούς τραυματισμούς, αλλά μπορεί να καταστείλει και να βλάψει μόνο μέσω του ήχου που παράγει.

Με αφορμή τα παραπάνω δημοσιεύματα, η Ελλάδα έχει δεχτεί έντονη κριτική για τον νέο τρόπο αντιμετώπισης προσφύγων και μεταναστών από ανθρωπιστικές οργανώσεις και ευρωβουλευτές, με την Κομισιόν την ίδια στιγμή να επιφυλάσσεται να απαντήσει επί του θέματος όταν θα λάβει τις απαραίτητες εξηγήσεις από τις ελληνικές Αρχές.

Κληθείς να απαντήσει σε σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ανταλμπερτ Γιανς, διαβεβαίωσε τις προηγούμενες ημέρες πως η ΕΕ δεν χρηματοδότησε τα «κανόνια ήχου» στον Έβρο μέσα από κάποιο κοινό χρηματοδοτικό μέσο.

«Όσον αφορά το ζήτημα των κεφαλαίων, πρώτα απ’ όλα, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ούτε το ταμείο εσωτερικής ασφάλειας για τα σύνορα, ούτε τα ταμεία έρευνας συγχρηματοδότησαν αυτό το έργο. Και δεύτερον, οι προσπάθειές μας να διευκρινίσουμε την κατάσταση μαζί με τις ελληνικές αρχές σε εξέλιξη, οπότε αναμείνατε» είπε χαρακτηριστικά.

Πάντως, αρκετοί πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένου του ομοσπονδιακού υφυπουργού Ασύλου και Μετανάστευσης του Βελγίου, Σάμι Μάχντι, έχουν επικρίνει τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας από την Ελλάδα κατά της άφιξης των μεταναστών και ζητούν τόσο από τη χώρα όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσουν μια εξήγηση.

Αλλά και ο βέλγος ευρωβουλευτής Γκι Φερχόφσταντ καταδίκασε την εν λόγω τακτική στο Twitter. «Είμαστε αδύναμοι απέναντι στον ισχυρό (Πούτιν, Ερντογάν, Κίνα) και ισχυροί έναντι του αδύναμου. Αυτή είναι η «σκληρή μας δύναμη»; Είναι αυτή η γεωπολιτική αναβίωση της Ευρώπης; Ένα «κανόνι ήχου» για να πνίξει τις κραυγές των απελπισμένων προσφύγων… και νόμιζα ότι η Ευρώπη ήταν ο πρωταθλητής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» ανέφερε σε ανάρτησή του.

We’re weak against the strong (Putin, Erdogan, China) and strong against the weak ! Is this our ‘hard power’? Is this the geopolitical revival of Europe ?…

A ‘sound cannon’ to drown out the cries of desperate refugees…

and I thought Europe was the champion of human rights ! https://t.co/UAvMAvYvWT

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) June 2, 2021