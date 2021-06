Το πρότζεκτ «Conversations From Calais (Συζητήσεις από το Καλαί)», που στόχο έχει να επανανθρωπίσει την κρίση του προσφυγικού καταγράφοντας συζητήσεις με μετανάστες και εκθέτοντάς τις σε δημόσιους χώρους, συνεργάστηκε με το στούντιο BUILDHOLLYWOOD για να εμφανίσει σε οκτώ πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου διαφημιστικές πινακίδες με αυτό το περιεχόμενο.

Με επικεφαλής τη Γαλλο-ιταλίδα γραφίστρια Mathilda Della Torre, το «Conversations From Calais» ξεκίνησε το 2019 ως ένα «κάνε το μόνος σου» πρότζεκτ αφισών. Κολλούσαν αφίσες με συζητήσεις μεταξύ εθελοντών και μεταναστών σε τοίχους στο Ντόβερ, στη συνέχεια στο Λονδίνο και αργότερα και σε άλλες πόλεις του κόσμου για να τραβήξουν την προσοχή του κόσμου στις αλήθειες της κρίσης.

Edinburgh today. @cfcalais

Documenting conversations between volunteers and migrants met in Calais. Sharing them with the world by pasting them on our cities’ walls. Re-humanising the refugee crisis. https://t.co/2d3gO4ygbo pic.twitter.com/HcE8zdgPlP

