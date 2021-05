Βίαια επεισόδια στη διάρκεια των οποίων χρησιμοποιήθηκαν πυροβόλα όπλα στοίχισαν τη ζωή σε δώδεκα ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους δεκαπέντε στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την αστυνομία και αμερικανικά ΜΜΕ, καθώς αναζωπυρώνεται το φαινόμενο που τον περασμένο μήνα χαρακτηρίστηκε «επιδημία» από τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Το κύμα των επεισοδίων στοίχισε τη ζωή ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων, στις πολιτείες Νιού Τζέρσι, Νότια Καρολίνα, Τζόρτζια, Οχάιο και Μινεσότα.

Το βράδυ του Σαββάτου, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν από σφαίρες στη διάρκεια γιορτής στο Κάμντεν, στο Νιού Τζέρσι, ανέφερε η αστυνομία.

MASS SHOOTING in Fairfield Twp, Cumberland County. Police say someone started shooting at a house party with hundreds of people in attendance. Multiple people shot, some did not make it. @6abc pic.twitter.com/lR9qFVSfZB

— Beccah Hendrickson (@Beccah6abc) May 23, 2021